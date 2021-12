Emir Félix dio un mensaje de calma al empresariado y cuestionó a Walther Marcolini

Durante el transcurso de este último jueves, una organización piquetera ingresó sin mediaciones previas a la empresa Fénix S.A, ubicada en General Alvear, con el objetivo de reclamar por canastas navideñas o dinero. El denominado Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), asistió al predio, representado por 50 personas, y provocó preocupación en el empresariado del sur mendocino. Desde la comuna de San Rafael sostienen que se trata de un hecho aislado y descartan preocupaciones de cara a lo que resta de diciembre, donde los reclamos sociales se potencian.

El FOL en las inmediaciones de Fénix S.A.

Considerando la cercanía entre ambas zonas, el intendente de San Rafael, Emir Félix, se solidarizó con Germán Perón, presidente de Fénix S.A, y emitió un comunicado en repudio. Pero, además, se refirió al intendente de General Alvear, Walther Marcolini, quien días atrás le manifestó a este medio sus presunciones respecto de los autores del hecho.

Horas después del acontecimiento, Marcolini comentó que se trató de "algo armado" y elevó sospechas. "A mi me parece algo orquestado y por supuesto que estamos totalmente en contra. Creemos que esta organizado por el kirchnerismo. ¿Son de Villa Atuel y no fueron a San Rafael?", expresó de forma sugestiva.

Es por ello que, en diálogo con MDZ, Emir Félix respondió: "Los planteos están para ver si le saca provecho político a un hecho repudiable. Me sorprendió porque tampoco me llamó cuando la misma organización me cortó la ruta en julio. Cuando vos hablás de Villa Atuel, Real del Padre, etc., es una situación más regional. A mí no se me ocurrió pensar que porque había mujeres detenidas que eran de General Alvear, fuera como dice. Es extraño. no voy a armar un conflicto. Hay dos alternativas: o habla sin saber, o fue de mala fe. Espero que la primera".

Y en relación a la posibilidad de una tendencia que podría preocupar al empresariado, añadió: "Hablé con Germán Perón y le di todo mi apoyo y respaldo. El Frente de Organizaciones en lucha es un grupo que no busca soluciones. Es un grupo aislado y de ninguna manera se va a extender".

El comunicado oficial de la Municipalidad de San Rafael.

"Hay una fuerza que existe hace rato en el sur que empezó en la época de Carolina Stanley (exministra de Desarrollo Social) que daba planes en el mandato de Mauricio Macri. Es un grupo con el que no se puede hablar. A mí me han hecho cortes de ruta y manifestaciones en el municipio. Me pedían tierras. Si me vienen a pedir trabajo o herramientas, hablamos. Nosotros coordinamos con organizaciones de barrios y están muy lejos de ser esto. Todo lo contrario", concluyó.

Quiénes forman el Frente de Organizaciones en Lucha

En su sitio web, aportan detalles acerca de su historia y funcionamiento.

"Somos una organización social con más de 13 años de trayectoria, luchando y organizando sin descanso a las y los trabajadores precarizados, el sector más pobre y más postergado de la clase trabajadora argentina", explican.

Y añaden: "Actualmente nuestra organización se desarrolla, en todo el conurbano bonaerense y la capital federal, así como a nivel nacional en las provincias de Jujuy, Córdoba, Misiones, Santa Fe, Tucumán, Santiago del estero, Neuquén, Rio Negro, Mendoza, Chaco y Salta".