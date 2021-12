Irrumpieron en una empresa para reclamar por cajas navideñas o dinero

Este jueves, una organización piquetera ingresó sin mediaciones previas a la empresa Fénix S.A, ubicada en General Alvear, con el objetivo de reclamar por canastas navideñas o dinero. En concreto, se trata del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el cual se autoconvocó y asistió, representado por 50 personas, en el predio y generó discordia en el empresariado local. El intendente Walther Marcolini señaló que fue "orquestado por el kirchnerismo".

Germán Perón, presidente de Fénix habló con MDZ y contó cómo fue la situación. "Estábamos en la empresa y pensábamos que era una visita escolar, pero no: era una organización que exigía hablar con las autoridades de la empresa. Salgo para dialogar con ellos, no me explicaron bien qué es lo que querían y me dijeron que querían hablar en privado, a lo que les respondí que no porque tenían que pedir una reunión. No me parecía la forma y sentía que me estaba extorsionando y apretando", dijo.

Y continuó: "Me llamó mucho la atención que fueran de Villa Atuel, un distrito de San Rafael. No tiene hilo conductor lo que pasó. Después me retiré y le dimos aviso a nuestra parte legal para que se comunicara con la fiscalía. Y cuando me iba para adentro me dieron una nota que ni siquiera estaba dirigida a nuestra empresa y que estaba con fecha de noviembre. Verbalmente nos pidieron cajas navideñas o un aporte económico".

"Me negué rotundamente y se quedaron una hora más. Después se retiraron y me dijeron que iban a pasar por otras empresas. Me he comunicado con otros colegas de acá y ya estuvieron en dos bodegas pidiendo cajas navideñas o vino, pero no de la misma manera", dijo.

La palabra de la Municipalidad de General Alvear

El intendente de General Alvear, Walther Marcolini, dio sus sensaciones al respecto y apuntó contra el kirchnerismo al considerar de que se trata de algo "armado" por no haber ocurrido en San Rafael, territorio gobernado por el Frente de Todos.

"Finalmente fue todo pacifico. A mi me parece algo orquestado y por supuesto que estamos totalmente en contra. Creemos que esta organizado por el kirchnerismo. ¿Son de Villa Atuel y no fueron a San Rafael?", comentó a MDZ.

El intendente alvearense, Walther Marcolini.

"Nos hemos estados comunicando con los dueños de las empresas. No pasó a mayores, pero es una situación tremenda y claramente organizada. Evidentemente son grupos que están operando. Estos métodos de apriete están armados. Le veo demasiado condimento político detrás", concluyó.

Quiénes forman el Frente de Organizaciones en Lucha

En su sitio web, aportan detalles acerca de su historia y funcionamiento.

"Somos una organización social con más de 13 años de trayectoria, luchando y organizando sin descanso a las y los trabajadores precarizados, el sector más pobre y más postergado de la clase trabajadora argentina", explican.

Y añaden: "Actualmente nuestra organización se desarrolla, en todo el conurbano bonaerense y la capital federal, así como a nivel nacional en las provincias de Jujuy, Córdoba, Misiones, Santa Fe, Tucumán, Santiago del estero, Neuquén, Rio Negro, Mendoza, Chaco y Salta".