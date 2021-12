Alfredo Cornejo explicó por qué Mendoza se diferencia del país

El exgobernador mendocino, Alfredo Cornejo, causó una gran polémica en 2020 al asegurar que Mendoza estaba siendo “obligada” a “separarse de la Nación”. El tema se volvió a poner en discusión este sábado cuando el senador electo participó del programa La Noche de Mirtha. Juana Viale, quien está a cargo de la conducción, le consultó acerca de la seriedad con la que planteó la independencia de Mendoza.

“Literalmente no dije eso, pero sigo creyendo que Mendoza -como Córdoba y Santa fe- siguen siendo perjudicados por la macroeconomía que maneja el gobierno nacional”, aseguró el diputado nacional.

Profundizando sus palabras, Cornejo indicó que: “Por ejemplo, Mendoza nunca entró en default. Sin embargo, sus bonos de deuda marcan igual que los de Argentina por el contexto económico”.

El exmandatario, sin embargo, obvió que en julio del 2020 la calificadora de riesgo Standard and Poor's estableció que Mendoza se encontraba en "default selectivo" (SD). Fue finalmente en septiembre que se llegó a un acuerdo con los acreedores.

“Mendoza tiene una tasa de inversión extranjera superior a la de varias provincias. Por eso, de funcionar separados, tendríamos un flujo mucho mayor de inversiones al no tener el peso de la macroeconomía que maneja el Estado nacional”, agregó con un cierto grado de orgullo el legislador. Sin embargo, cerró con un mensaje contundente que echa por tierra la posibilidad de la independencia: “Pero no es posible con esta Constitución”.

Fue en diálogo con Radio Nihuil que Cornejo hizo sus primeras declaraciones acerca del tema. En ese momento indicó: "La verdad que no me gusta separarnos de la Nación pero ellos están obligando a Mendoza a autoafirmarse en sus propios valores e identidades. Mendoza tiene todo para vivir como un país independiente, pero no lo tiene hoy.

Actualmente, necesita de la Argentina y la Argentina la perjudica en la calificación de riesgo, en el acceso de crédito internacional, para traer inversiones".