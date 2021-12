El desafío de José Luis Espert a los diputados que piden que lo echen de su banca

El diputado liberal José Luis Espert salió a desafiar a todos los kirchneristas que están pidiendo su cabeza luego de que llamara a una "rebelión fiscal" por la aprobación de los cambios en Bienes Personales.

"Sanciónenme con lo que sea. Échenme de la Cámara si quieren también. Lo que pienso no cambia por ser diputado o lo que sea. La gente, los que trabajan y se esfuerzan a diario no dan más de pagar impuestos. Todo tiene su límite y yo, como diputado, me debo a ellos", disparó el economista liberal.

La polémica se destapó luego de un cruce que protagonizaron en las redes Espert y el diputado del Frente de Todos, Leandro Santoro. El legislador kirchnerista criticó abiertamente a Espert por llamar a una Rebelión Fiscal. "Usted ya no es más un comentarista, es un diputado nacional y el parlamento acaba de sancionar una ley legítimamente. A usted puede no gustarle, incluso parecerle injusta, pero si está dentro del sistema democrático debe respetar las reglas de juego", afirmó Santoro.

"Soy diputado de la Nación, servidor del pueblo argentino que está reventado de pagar impuestos y asqueado de cómo ustedes malgastan esa plata. Sí, lo ratifico, basta de más impuestos, basta de esta nueva esclavitud que gente como vos ha inventado: la esclavitud impositiva", le contestó Espert.

"Usted tiene todo el derecho a pedir que se bajen todos los impuestos. Pero si participa de una votación y pierde no puede desconocer su validez. Note que lo trato con respeto, no discuto sus razones y no le recuerdo por qué motivo se aprobó en el Congreso. Retractarse es de buena persona", le contestó.