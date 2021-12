Quién es la senadora que le dio quórum al oficialismo en el Senado

La Cámara de Senadores de la Nación convirtió en ley el proyecto que modifica y eleva el mínimo del Impuesto sobre los Bienes Personales y aumenta las alícuotas de los patrimonios superiores a $100 millones.

La sesión especial, convocada por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, corrió peligro de no alcanzar el quórum ya que Guillermo Andrada, legislador catamarqueño, dio positivo de covid-19 y no pudo asistir al reciento.

Sin embargo, fue la senadora riojana María Clara del Valle Vega, quien se sentó en su banca y permitió que el Frente de Todos tuviera quórum para iniciar la sesión.

Clara Vega, en una de las sesiones del Senado a comienzos de diciembre.

La legisladora se distanció de Juntos por el Cambio en enero de 2020 y creó su propio bloque “Hay Futuro Argentina”. Luego se integró al interbloque integrado por Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero y Carmen Lucila Crexell.

En su momento, cuando tomó la decisión de abrirse del bloque opositor, manifestó: “Quiero ser parte de una oposición responsable que acompañe las mejores decisiones para los argentinos. Pero no voy a ser parte del Frente de Todos”.

Vega es de origen peronista y llegó al Congreso de la mano de Cambiemos con la Fuerza Cívica Riojana en reemplazo de Olga Inés Brizuela y Doria de Cara, que asumió la intendencia de La Rioja.

Su llegada al Congreso fue polémica debido a que, los radicales presionaron para que no asumiera, argumentando que José María Rivero debía ser el reemplazo por haber ocupado el primer lugar como candidato a senador suplente en la lista de 2017. Pero ella se amparó en la Ley de Paridad de Género, a pesar de que no se había sancionado en el momento de la elección y fue entonces que intervino el Juzgado Federal de La Rioja que resolvió la disputa y le otorgó la banca a Vega.

Tiempo después, Vega se abrió de Juntos por el Cambio molesta con Patricia Bullrich por el armado electoral y continuó bajo un nuevo espacio que llamó "Hay Futuro Argentina".

Este miércoles, el senador mendocino, Alfredo Cornejo, disparó su enojo en el inicio de la sesión e indicó: "Asistimos a una sesión nula. Decimos esto porque el oficialismo, el Frente de Todos, no consiguió el quórum en el tiempo reglamentario, específicamente aclarado en el reglamento de la Cámara de Senadores".

Y agregó: "Se citó a las 15, debía empezar la sesión, no consiguieron quórum. Uno de los integrante del Frente de Todos dio positivo, lo mismo que pasó la vez pasada con la oposición, y no alcanzaban a los 37 votos. El reglamento dice en el artículo 15° que a la hora fijada se llamará a sesión. Y si 30 minutos después no se logra el quórum en el recinto, la sesión se levanta de inmediato".

Ante la ausencia de Andrada, la bancada del oficialismo llegó a los 34 integrantes, número que subió a 36 con la presencia de sus aliados. El quórum lo aportó entonces la riojana María Clara del Valle Vega, quien habitualmente funciona como aliada de Juntos por el Cambio.

Vega ya había ejercido en 2016 como diputada nacional por su provincia. Además, es profesora de historia en la Universidad Nacional de La Rioja.