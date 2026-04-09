El Senado debatirá pliegos judiciales en una sesión marcada por el caso Manuel Adorni

El Senado de la Nación realizará este jueves su séptima sesión del año —la segunda del período ordinario— con una agenda centrada en el tratamiento de pliegos y designaciones, aunque el clima político anticipa un debate atravesado por la coyuntura que impacta de lleno en Manuel Adorni .

La sesión comenzará a las 11 y, si bien el temario formal no presenta iniciativas de alto voltaje, se espera que el recinto se convierta en escenario de discusiones vinculadas a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en medio de las controversias recientes.

El orden del día incluye temas administrativos y de gestión, como el tratamiento de designaciones y el ingreso de más de 60 pliegos judiciales .

Sin embargo, la actualidad política podría modificar el tono de la sesión, ya que se prevé la presentación de cuestiones de privilegio dirigidas al jefe de Gabinete, lo que podría generar cruces entre oficialismo y oposición.

Entre los principales puntos de la sesión figura el tratamiento del pliego de la exsenadora Lucila Crexell , propuesta para desempeñarse como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en Canadá .

El dictamen favorable para su designación fue firmado el pasado 26 de marzo en la Comisión de Acuerdos, lo que habilita su tratamiento en el recinto.

Además, el Senado avanzará con la aprobación de ascensos en la cúpula de las Fuerzas Armadas, incluyendo a:

el general de División Oscar Santiago Zarich (Ejército),

(Ejército), el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde (Fuerza Aérea),

(Fuerza Aérea), el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare (Estado Mayor Conjunto),

(Estado Mayor Conjunto), y el vicealmirante Juan Carlos Romay (Armada).

Cambios en la Autoridad de Defensa de la Competencia

La Cámara alta también tratará designaciones vinculadas a la Autoridad Nacional de la Competencia, un organismo clave en la regulación del mercado.

Entre los cargos a considerar se encuentran:

Eduardo Rodolfo Montamat , como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia,

, como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Lucas Gabriel Trevisani Vespa y Marcelo Rubén D’Amore , como vocales,

y , como vocales, Germán Augusto Zamorano , como secretario de Concentraciones Económicas,

, como secretario de Concentraciones Económicas, y Ana Julia Parente, como secretaria instructora de Conductas Anticompetitivas.

Labor parlamentaria y acuerdos previos

La agenda de la sesión fue definida en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, junto a autoridades de la Cámara y jefes de bloque.

Del encuentro participaron referentes de los distintos espacios políticos, entre ellos Bartolomé Abdala, Patricia Bullrich, Eduardo Vischi, Anabel Fernández Sagasti, José Mayans y Carolina Moisés, entre otros.

Un recinto atravesado por la coyuntura

Aunque el temario formal está enfocado en cuestiones institucionales, el contexto político anticipa una sesión con alto contenido discursivo.

Las tensiones por el caso Adorni y otros temas de la agenda pública podrían trasladarse al recinto y marcar el pulso de una jornada que, en principio, estaba planteada como un trámite.