El ministro de Hacienda de Mendoza habló sobre la posibilidad del impuesto a Netflix

Ministro de Hacienda, Víctor Fayad, habló en MDZ Radio sobre la firma del Consenso Fiscal 2022 que las provincias celebraron ayer con el Gobierno Nacional. No descartó que plataformas como Netflix paguen un impuesto por la actividad que realizan y explicó cómo se abonan actualmente.

"El Consenso Fiscal al cual suscribieron ayer las 23 provincias de Argentina busca establecer topes de alícuotas, entre otras tantas cosas, impositivas, de responsabilidad fiscal y más. Implica que las provincias que lo suscriben no pueden superar las alícuotas que establece el Consenso, pero la mayoría de las provincias -incluida Mendoza- estamos por debajo", comenzó explicando el titular de Hacienda.

Sin embargo, aseguró Fayad que "nosotros podemos mostrar que hace ya 6 leyes impositivas que venimos no subiendo impuestos, sino todo lo contrario: tratando de bajarlos un poco. Por lo tanto, el Consenso te permite subir, si la provincia lo estima conveniente, pero en nuestro caso no lo vamos a hacer".

Entre otros puntos, el Consenso Fiscal establece que por un año las provincias tienen que abstenerse de iniciar procesos judiciales. Teniendo en cuenta que Mendoza iba a presentar una acción porque la provincia se sintió discriminada en el reparto de recursos federales en el contexto de la pandemia, se le consultó al ministro qué sucedería con ese reclamo. "Hay una abstención de presentar por año, que es distinto a suspender", comenzó justificando Fayad.

En aquel sentido también aclaró que el acuerdo habla de procesos judiciales, pero "nosotros podemos presentar un reclamo administrativo o también llevar a otro tipo de reclamos cuestiones no relacionadas con el régimen de copa, que es lo que impide. Mientras tanto podemos preparar la demanda, algo que no es fácil de hacer para reclamar al Gobierno nacional, porque son procesos largos. Por lo tanto, tener que prorrogar por un año este reclamo que recién estamos empezando a armar no lo vimos como un costo importante para definir la firma".

Es que, según dijo el ministro, aquel artículo para impedir reclamos judiciales se redactó con un fin más específico, pero tratando de armarlo genérico. Empezó siendo por Santa Fe, Córdoba y Santa Fe, que en 2015 hicieron demanda por el 15% de Anses que luego Nación terminó devolviendo a todas las provincias y ahora está puesto por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo cual ellos han dicho que no firmarán, porque tienen este reclamo por la transferencia de la coparticipación por el reclamo de la Policía.

Reducciones de impuestos y nuevos tributos

Víctor Fayad dijo que "las reducciones de impuestos sin baja de gastos son insostenibles, no tienen sentido ni son creíbles porque a la larga terminan mal. Entonces nosotros hace mucho que venimos con un plan de reducción del gastos, sobre todo corrientes. Y así, de a poquito, estamos bajando alícuotas de todas las actividades de ingresos brutos".

Sobre la posibilidad de hacer nuevos tributos provinciales, el ministro de Hacienda dijo que "el Consenso incluye la posibilidad de que las provincias apliquen el impuesto a la herencia, pero no está en nuestros planes la creación de ese tributo, por el momento".

"¿A las plataformas digitales, como Netflix, tampoco?", se le cuestionó al entrevistado en Uno Nunca Sabe. Y respondió: "Hay una actividad comercial y hay un hecho imponible. El Consenso establece un poco dónde categorizarlos, pero ellos no pueden tener un trato distinto a los que comercializan bienes o servicios similares. No hay un impuesto a Netflix exclusivamente, están categorizados y tienen que tributar por la actividad y las ventas que hacen a los clientes que están en Mendoza".

Y finalmente dijo que "no hay una alícuota diferencial porque sea un medio digital. Está categorizado en la actividad de servicios, algo que es difícil de entender hoy para los fiscos, y para la AFIP misma, es cómo tratar a todas estas nuevas tecnologías, medios digitales, e-commerce".

"Por eso hay muchos puntos del Consenso que ayudan a establecer aquello y a determinar dónde están las bases imponibles y a qué provincias les corresponde recaudar. Por ejemplo, si hay un vendedor de Buenos Aires y un comprador de Mendoza a través de cualquier firma de e -commerce, el Consenso intenta ordenar a quién le corresponde recaudar sobre esa transacción. Pero son cuestiones muy nuevas a las que los fiscos nacionales y provinciales se tienen que ir adecuando", concluyó.