Qué deben hacer los afiliados para no pagar coseguro con su prepaga u obra social

La Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) informó este domingo que, a partir del 1 de enero, los prestadores de salud cobrarán un copago de 9% del valor de todas y cada una de las prestaciones médicas que reciban los pacientes. José Luis Sánchez Rivas, presidente de La Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Confeclisa) explicó el por qué de la medida y dijo que los afiliados deberán reclamar a su empresa de medicina privada para no asumir el costo.

José Luis Sánchez Rivas dijo en Uno Nunca Sabe que las prepagas y obras sociales "tienen una semana más para definir esta conducta que ellos han tomado". Es que, según cuenta, el 9 de diciembre les anunciaron a los prestadores que el 9% del aumento acordado para enero no lo van a poder trasladar, aunque sí se lo cobrarán a sus afiliados.

"Nosotros somos financiadores no prestadores y no podemos asumir el cargo que nos está faltando ni tampoco trasladarlo a nuestros empleados. Nos dicen que no lo pueden pagar y la plata tiene que salir de algún lado", dijo el presidente de Confeclisa para justificar esta decisión que asume como "desagradable", pero por la que responsabiliza a las empresas de medicina privada. "Ellos sí le van a cobrar a sus afiliados el 9% pero no nos lo quieren trasladar a nosotros, como estaba acordado", insistió.

De todos modos, José Luis Sánchez Rivas entiende que si un afiliado contrató un plan sin copago deberá presentar la factura a la obra social o prepaga y exigir que le hagan el reintegro. "El afiliado tiene que reclamar y se lo van a tener que devolver, porque eso está firmado".

No está todo dicho

En principio la medida abarca a todas las obras sociales y prepagas.

"Hemos transmitido con tiempo lo que está pasando. El 9 de diciembre nos dijeron que no podrán hacer frente a este aumento, nosotros lo denunciamos en la Superintendencia de Salud y en el Ministerio de Trabajo. Pero no hemos tenido respuesta del Gobierno ni de la prepagas", dijo el entrevistado aunque enfatizó en que son estas últimas las que debieran responder.

Noticias Relacionadas Tras el anuncio de las prepagas, el Gobierno llamó a una reunión

"Entonces nosotros decimos que alguien tiene que pagar esto. Estamos avisando con tiempo a los medios y a la sociedad para que revisen la medida, tienen de acá a fin de mes". expresó Sánchez Rivas.

Finalmente, el presidente de Confeclisa dijo que de seguir adelante con la resolución, se cobrará un copago del 9% de lo que sale el servicio en todas y cada una de las prestaciones de salud. Aunque previó que se contemplarán urgencias y ciertos casos en los que una persona no pueda abonar.