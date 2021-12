Por qué a Horacio Rodríguez Larreta no le interesa tener la potestad de subir impuestos

A las 17, los gobernadores firmarán en la Casa de Gobierno el Consenso Fiscal 2022 con Alberto Fernández. Entre otros puntos, se le reserva a cada primer mandatario provincial la potestad de subir impuestos. Pero Horacio Rodríguez Larreta no será parte. El politólogo Paulino Rodrigues explicó por qué el jefe de Gobierno porteño tomó esta decisión.

"Horacio Rodríguez Larreta no firma el Consenso Fiscal con Alberto Fernández por varios motivos. Primero porque se desmarca y aprovecha una oportunidad para marcar una incidencia con los socios dentro de la coalición, que son el resto de los gobernadores peronistas, y con los radicales, aliados dentro de Juntos por el Cambio", justificó Paulino Rodrigues.

En segundo lugar, el analista resaltó que además Horacio Rodríguez Larreta tiene un litigio que pronto la Corte va a resolver "y probablemente le devuelvan la posibilidad de contar con más fondos, que son los que le quitó la Nación en la puja policial de 2020, cuando Alberto Fernández decidió sacarle a la Ciudad de Buenos Aires un porcentaje de la coparticipación para arreglar los salarios de la policía bonaerense".

Horacio Rodríguez Larreta le dijo "no" al Consenso Fiscal, a diferencia de su par mendocino Rodolfo Suárez, que sí firmará.

"Ese fallo está al caer y por lo tanto, el jefe de gobierno porteño entiende que no será necesario subir más impuestos, porque de hecho la actualización de tributos de Horacio Rodríguez Larreta está casi atada a la inflación, además él tiene mayoría en la legislatura para aprobar medidas como el presupuesto, la ley fiscal, etc, y la caja de la Ciudad de Buenos Aires no está tan mal. De hecho la Ciudad nunca en la historia defaulteo, ni en 2001, y por lo tanto tal vez sea la única jurisdicción que pueda ir a pedir afuera lo que el resto no puede, si es que el acuerdo con el FMI llega en el primer trimestre del año que viene", continuó justificando Paulino Rodrigues.

Por eso, el politólogo concluyó en que "en virtud de esa especulación, Horacio Rodríguez Larreta encuentra un lugar para diferenciarse, inteligentemente. El resto de los gobernadores, incluido Rodolfo Suarez (Mendoza), dice que si hay una cierta implosión o explosión social con caída de recursos y una devaluación importante, el Consenso Fiscal les da así algún instrumento jurídico al cual aferrarse para aumentar impuestos y que la sociedad los acompañe o no dependerá de su gestión. Por lo menos se reservan el derecho de poder hacer, aunque todos firman diciendo que no podrán impuesto a la herencia y que tampoco van a subir aranceles, pero sí tienen la llave para poder hacerlo".