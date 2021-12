Mar del Plata: violencia desmedida en la nocturnidad

En la noche del 25 de diciembre publiqué en mi cuenta de Twitter @nyp999 el brutal video que muestra un rostro de la nocturnidad marplatense que, lamentablemente, ya es conocido por todos: un grupo de jóvenes atacando cobardemente a otro, al que le pegan un botellazo y al que siguieron agrediendo aún estando éste en el piso. Las fotos en pose marcial de Sergio Berni en la presentación del Operativo SOL y la cháchara del gobernador Axel Kicillof resuenan como la nada misma: son sólo más cuentos en otro verano sin una estructura de seguridad real.

Madrugada del día de navidad. Frente al parque San Martin. Violencia sin autoridad a la vista. pic.twitter.com/JLF6RHUTXN — José Luis Jacobo (@NYP999) December 25, 2021

Además de retwittear las imágenes que fueron tomadas por un vecino de la ciudad, hice llegar el video a las autoridades en seguridad marplatenses quienes se limitaron a negar los hechos diciendo "No, eso no es de hoy". En la mañana del día 26, diversos medios locales ya se habían hecho eco de las imágenes. Poco después, TN publica un fuerte título, aunque el mismo no estaba ajustado a los hechos.

El joven brutalmente atacado es Rodrigo Lombardo. Su padre, horas después del suceso, subió el video reclamando por la falta de seguridad. En diversos medios se cita que lo sucedido ocurrió en "los boliches de Playa Grande", sin embargo, el ataque se dio frente al parque San Martín, lejos del área donde están ubicados los locales bailables.

Parece que las autoridades policiales bonaerenses, que son las que están a cargo de la seguridad, no aprendieron nada cuando aún no está debidamente esclarecido el crimen del DJ Lele Gatti y cuando se sabe perfectamente que sobre la costa hay un corredor donde se dan continuamente juntadas de jóvenes con autos poniendo música a todo volumen y consumiendo cantidades enormes de alcohol. No hay operativos de control adecuados en la zona y estas situaciones se siguen repitiendo.

La jefatura distrital de Mar del Plata está a cargo de José Segovia al cual, hace pocos días, le robaron una moto de alta performance que estaba estacionada en la puerta de la casa de su madre. Lejos de lo que se promete año tras año durante la presentación del Operativo Sol —una copia del modelo que puso en marcha el exgobernador Eduardo Duhalde y que se sigue aplicando temporada tras temporada de la misma manera—, no hay una política seria que de garantías mínimas de funcionamiento y capacidad operativa.

Elio Lombardo, el padre del joven agredido, a través de su cuenta de Facebook pidió que la gente le mande videos o imágenes del ataque para poder encontrar a todos los agresores de su hijo "porque la Justicia actúa muy lentamente".

La sociedad siente que nadie hace su trabajo y que, frente a la emergencia, cada uno está por su cuenta.