Fernández y gobernadores firmarán un nuevo Consenso Fiscal sin Rodríguez Larreta

Con la negativa a participar del Jefe de Gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, ya anticipada el pasado jueves en una conferencia de prensa, mañana lunes a las 17, y en Casa de Gobierno, el presidente Alberto Fernández firmará con gobernadores el que ha denominado Consenso Fiscal para 2022, que incluye un tope máximo para las alícuotas de los diferentes impuestos de cada jurisdicción, tal y como fuera confirmado por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti.

Este encuentro, que ya había sido anticipado por el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, no contará con la firma de Rodríguez Larreta, quien señaló que "la Ciudad no va a firmar el Consenso Fiscal que incluye aumento de impuestos". El mismo día de esas declaraciones, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, le respondió a Rodríguez Larreta recordando que, en realidad, ese incremento es "algo que ya sucedió y que aprobó su propio gobierno".



"Los dichos de Rodríguez Larreta nada tienen que ver con este consenso", agregó Batakis, quien también señaló que la propuesta de acuerdo fiscal "fue elaborada en diálogo con absolutamente todas las provincias" y "es un trabajo que venimos haciendo desde hace más de dos meses". Siempre según fuentes gubernamentales, "desde este consenso no se promueve ningún aumento de impuestos, lo único que hacemos nosotros es darle autonomía política a cada una de las provincias para que decidan si aumentan o no, pero con un tope".