Rodolfo Suarez firmará el Consenso Fiscal para buscar refinanciar deudas y promete no aumentar impuestos

El gobernador Rodolfo Suarez se queja por la discriminación que sufre Mendoza de parte de la Nación, pero el rigor de la realidad lo golpea y el lunes estará en Casa Rosada para firmar el Consenso Fiscal con el que no está de acuerdo. La clave de esa contradicción es la dependencia: si Suarez no firma, se le bloquea el acceso al refinanciamiento de las deudas que Mendoza tiene con la Nación. El gobernador, como adelantó MDZ, también tiene decidido no aumentar impuestos a pesar de lo que dice el texto propuesto por Alberto Fernández.

El Gobierno nacional envió a las provincias el texto del Pacto Fiscal con el que quiere dar por tierra lo dispuesto en 2017 entre los gobernadores y Mauricio Macri. Y abre la puerta para subir las cargas por Ingresos Brutos y crear un nuevo impuesto: el tributo a las herencias y transferencias gratuitas de bienes. Desde el Gobierno de Mendoza confirmaron a MDZ que Suarez firmará, pero que no aumentará impuestos en la provincia. El lunes estará en Buenos Aires para aceptar las condiciones impuestas por la Nación. El mandatario mendocino no pudo seguir a su par de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien ya adelantó que no adhiere. La clave es la dependencia que tiene Mendoza de la Nación y la necesidad de que le refinancien las deudas.

El Consenso Fiscal busca uniformar criterios e imponer algunas condiciones. Suarez deberá, además, resignar su intención de demandar a la Nación por la discriminación que sufre la provincia en el reparto de fondos. Es que una de las cláusulas del acuerdo es que no las provincias no demanden judicialmente al Gobierno central. "Las provincias y la CABA se comprometen a abstenerse por un período de un (1) año de iniciar procesos judiciales, y suspender por igual término los ya iniciados, relativos al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, a afectaciones específicas de recursos y transferencias de competencias, servicios o funciones, por hechos anteriores a la entrada en vigencia de este Acuerdo, con excepción de aquellos que cuenten con sentencia firme y aquellas acciones que se inicien al solo efecto de interrumpir la prescripción, cuando ésta se produzca durante el lapso antes referido", dice el borrador enviado a las provincias.

Al Gobierno le seduce el artículo que menciona el pago en cuotas de las obligaciones que las provincias tienen con la Nación. pero más lo no escrito: hacer los deberes para que se salden o prorroguen otras deudas con la Anses, el Banco Nación y otros organismos nacionales. Esa cláusula no está escrita, pero es un gesto político. "No queremos que usen como excusa que no firmamos el acuerdo", explican.

El pacto pone techo a las alícuotas de Ingresos Brutos. Pero esos techos están por arriba de lo que se cobra, por lo que se habilita indirectamente un aumento. Desde Mendoza aseguran que no habrá aumento de impuestos. "No se va a aumentar ningún impuesto. Va a seguir la línea de rebaja que se inició y se respetará la ley impositiva", explicaron.