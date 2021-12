Es oficial el pago del bono de $20.000: ¿quiénes y cómo lo cobran?

El Gobierno nacional oficializó hoy, con su publicación en el Boletín Oficial, el pago de un bono de 20.000 pesos para los trabajadores de la administración pública nacional.



A través del decreto 885/2021, publicado con la firma del presidente Alberto Fernández y todos los ministros, se estableció “una suma fija no remunerativa, no bonificable, extraordinaria y de percepción única por persona” de 20.000 pesos, a abonarse con los salarios del mes de diciembre de 2021.



Según se indica en el texto publicado, el bono alcanza al personal en actividad dependiente de las jurisdicciones y organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo Nacional.



Asimismo, se aclara que “a los efectos de la liquidación de la suma fija no remunerativa no bonificable a la que refiere el artículo precedente, deberán considerarse incluidos en su monto todos aquellos conceptos otorgados o a otorgarse, cuyo devengamiento opere en el mes de diciembre de 2021”.



En el artículo cuatro, en tanto, se indica que la suma fija se extenderá también al personal que “estuviera comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por Decreto N° 214/06 y sus modificatorios y complementarios”.



En otro artículo también se establece que el bono no será de aplicación "para las autoridades superiores de las jurisdicciones, entidades y organismos del Poder Ejecutivo Nacional”.

