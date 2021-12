Reelecciones indefinidas: la nueva estrategia de Juntos por el Cambio para que la ley sea efectiva

Los senadores Juan Pablo Allan y Joaquín de La Torre presentaron hoy un proyecto para tapiar la ventana por la cual saltaron 20 intendentes bonaerenses que buscan la reelección en el 2023.

MDZ tuvo acceso al proyecto de Ley que propone, básicamente, la modificación del Articulo 3 de la Ley Orgánica de los Municipios y de los artículos 148° de la Ley N° 13688 y 13° bis de la Ley N° 5109.

El texto de modificación de los artículos de las leyes, antes nombrada, establece: "Quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin perjuicio que el mismo se haya sido ejercido total o parcialmente".

La iniciativa parlamentaria fue presentada luego de que dirigentes y legisladores nacionales y bonaerenses del PRO (entre los firmantes están María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Alex Campbell y Daniel Lipovetzky) emitieran un comunicado rechazando la derogación de la Ley que limita las reelecciones y comprometiéndose a no votar nada que directa o indirectamente permita que los intendentes reelectos en el 2019 puedan volver a presentarse, tal como lo contó Alejandro Cancelare en su nota.

Vidal y Ritondo.

La intención de los senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Allan -referente de Patricia Bullrich en La Plata- y Joaquín de la Torre (representante del peronismo republicano y ex ministro de Gobierno durante la gestión Vidal) es no modificar el espíritu de la ley, sino las “trampas“ que tiene la Ley votada en el 2016. Es decir, la posibilidad de quedar habilitados para reelegir en el caso de que los intendentes se tomen licencia o renuncien al cargo dos años antes del final de su mandato.

En los fundamentos de la Ley, los legisladores expresaron: “Históricamente veníamos viendo como muchos dirigentes se perpetuaban en sus cargos durante años o incluso décadas generando un estancamiento dirigencial y una absoluta falta de renovación de la política. Con esta reforma el objetivo era claro y la sociedad lo apoyo contundentemente, sin embargo, una ley clara terminó desdibujándose por las interpretaciones que desvirtúan claramente el espíritu de la ley. Muchos dirigentes, amparándose en el decreto reglamentario de la ley (Decreto 265/19, pensado para situaciones puntuales y excepcionales) utilizaron como herramienta generalizada la renuncia o licencia a sus cargos antes de cumplirse los 2 años de mandato y así poder presentarse nuevamente a elecciones para el cargo al que habían renunciado”.

MDZ hablo con el senador Juan Pablo Allan, uno de los impulsores del Proyecto de Ley, quien remarcó: “Es un proyecto que busca reformar la Ley que en principio había tenido la intención de limitar la reelección indefinida de los intendentes, pero que en la practica y en los hechos no ocurrió. Hoy la reelección indefinida de los intendentes en la Provincia de Buenos Aires sigue vigente y eso es producto de un decreto reglamentario de María Eugenia Vidal que fue utilizado de manera abusiva, fraudulenta y en contra del espíritu y la letra de la Ley. Lo que estamos haciendo ahora es una Ley cerrojo, que con mucha claridad dice; quien asume el segundo mandato, aunque sea un solo día ya no puede presentarse a una reelección. Esto es aplicable a todos los cargos electivos en la provincia de Buenos Aires”.

Juan Pablo Allan.

El senador Allan agregó: “La ley 14836 (Ley que limita las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires) era muy clara en la letra y en su espíritu permitiendo una sola reelección. Pero en virtud a su decreto reglamentario casi la mitad de los intendentes del Frente de Todos alcanzados por la prohibición de la Ley la evadieron con renuncias o licencias. En cambio, el 98% de los intendentes de Juntos por el Cambio, que son 51 intendentes que estaban alcanzados por la Ley, fueron respetuosos de la norma se mantienen en sus cargos y no se pueden presentar en el 2023, generando una profunda desigualdad ante la ley. Por eso, se hace indispensable derogar esa reglamentación mediante una reforma de la ley q cierre toda posibilidad de ser evadida”.

En cuanto al polémico articulo 7 de la Ley antireelecciones en la provincia de Buenos Aires (que establece como primer mandato el 2015 cuando la Ley fue votada en el 2016 y algunos intendentes sostienen que no se puede legislar para atrás y que debe tomarse el 2019 como primer mandato), el senador Juan Pablo Allan dijo que "la Ley 14.836 es perfecta, no es retroactiva y no comete ningún error jurídico. Lo que hay es un abuso del decreto reglamentario, una injusticia y una desigualdad ante la ley. Eso tiene que discutirse en un debate parlamentario que viene en lo inmediato”.

El proyecto de ley: