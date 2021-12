La inesperada crisis que pone en jaque la unidad de Juntos por el Cambio

Un fuerte enojo y desconsideración para quienes hacen "política personal" provocó el reciente documento público firmado por María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y una decena de legisladores. Los mismos se mostraron en contra del proyecto que aún no se presentó, pero que anticipó MDZ en la edición de hoy en la que se proponía derogar el decreto 265/2019 para luego modificar el artículo 7 de la ley 14.836 por la cual se había habilitado sólo una reelección para intendentes y demás cargos electivos municipales.

Con la firma de Alex Campbell, Walter Lanaro, Santiago Passaglia y Daniel Lipovetsky, entre otros, esta fracción del PRO de Juntos de la provincia de Buenos Aires recuerda que el "voto popular fue contundente" y se manifestó "en contra de los atajos políticos". Llamativamente, fue la propia Vidal la que provocó semejante "atajo" al quitarle el espíritu de la ley que impedía más de una reelección al firmar el decreto reglamentario.

Por ese motivo es que muchos intendentes puedan "pedir licencia" antes de finalizar la primera mitad de su segundo mandato y luego volver a presentarse de manera ilimitada. En esto se basan los intendentes de Juntos que piden derogar lo dispuesto por la exgobernadora antes de irse del poder para impedir que los intendentes peronistas utilizaran el mecanismo de "pedir licencia" para luego presentarse dos años después.

Tras reclamar que "nunca más haya 'barones' en el Conurbano ni el interior provincial", los firmantes resaltaron que "la ley ya se aplicó. No podemos permitir que ahora se quiera modificar, imponiendo privilegios para algunos".

La discusión sobre este tema saldrá a la luz días previos a la sesión del 28 de diciembre próximo, aunque este fin de semana la mesa nacional de Juntos estaría preparando un documento en el mismo sentido del firmado por Vidal y los otros legisladores, aunque le recriminan a la diputada nacional porteña no haber esperado esa expresión pública y adelantarse por un fin estrictamente especulativo.

"Con esos votos y otros que rechazarían las reelecciones no alcanza para que ambas cámaras tengan los dos tercios necesarios para iniciar el debate y luego aprobar las modificaciones que piden", aceptó un muy experimentado legislador, que cree que sólo la presión social hará frenar cualquier intento de cambiar la 14836.

Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, Miguel Fernández, el presidente del Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires, Julio Garro, de La Plata y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, entre otros, sostienen que tal cual quedó redactado el decreto de Vidal "se abre la verdadera puerta para las reelecciones indefinidas".

Según su análisis político, la oposición arrancaría con desventaja si no hubiera ningún cambio en la norma, porque "no sólo no para nada de lo que quería frenar, sino que nos deja corriendo muy detrás de los intendentes peronistas que podrán volverse a presentar sin problemas mientras que nosotros no".

La nueva ley fijaría el año de inicio como primer gestión al 2019 y dejaría establecida una sola reelección. Al anular la resolución de Vidal, nadie podría volver a presentarse en más de una oportunidad, hubiera o no renunciado en algún momento de su primer o segundo mandato.

"Esta también sería una trampa... Porque hay varios que no asumieron hace dos años y entonces van a sostener que la ley los afecta en sus derechos preexistentes... Como pasó con la actual normativa, nunca se va a poder parar sin resolución judicial", concluyó un especialista en derecho electoral consultado por MDZ.