Exclusivo: el nuevo "Consenso Fiscal" aumenta impuestos y crea otros nuevos

Comenzó a circular extraoficialmente el proyecto oficial sobre el nuevo "Consenso Fiscal" que el Gobierno quiere impulsar entre la Nación y las provincias; y, su texto, incluye novedades que no sorprenden. Por lo negativo. Básicamente se propone solucionar los problemas fiscales del país y las gobernaciones aumentando impuestos existentes (y decadentes) y, lo más notable, creando nuevos tributos.

Según la letra del trabajo que ya está en los escritorios de varios gobernadores oficiales de la rama de los importantes; la Nación liberaría la posibilidad de incrementar Ingreso Brutos y habilitaría un nuevo aporte a la herencia. En el primer caso se habla de abrir el corset actual del impuesto exclusivo de financiamiento a las provincias. En el segundo, todos los aportes directos percibidos por un contribuyente pasarían a pagar impuestos, con tasas que debería determinar (como manda la Constitución Nacional) el Congreso.

La apuesta oficial es que el "Consenso" se aprobaría, dado que implicaría más ingresos tanto para la Nación como las provincias, con lo que habría gobernadores interesados en que el proyecto avance para tener más pesos disponibles. Y lo antes posible.

La intención produzco una nueva polémica en la oposición, donde se mezclan diputados, senadores y gobernadores con dirigentes sin responsabilidades legislativas o ejecutivas. Y se especula en Juntos por el Cambio con una nueva grieta interna entre los defensores de la idea y aquellos que juraron ante la Biblia y los votantes que no impulsarían ningún aumento de impuestos.

Sin embargo, hay otros que responden directamente a gobernadores de provincias manejadas por la oposición, que no ven como una mala idea la posibilidad de detentar con ingresos extras; más teniendo en cuenta que la responsabilidad política caería sobre la coalición gobernante y no sobre los opositores. Por ahora hay una certeza dentro de JxC: Horacio Rodríguez Larreta no está de acuerdo, y los diputados y senadores de la Capital Federal votarán en contra.

Habrá que ver que opinan Rodolfo Suarez, de Mendoza, Gerardo Morales, de Jujuy y Gustavo Valdez, de Corrientes; además de, obviamente, Juan Schiaretti de Córdoba, que con sus legisladores tendría la llave de la aprobación de una ley de este tipo.

Concretamente la propuesta que circula por los escritorios de la Nación y muchas oficinas de Hacienda provincias habla en su capítulo siete del del nuevo impuesto a la herencia. El texto completo del eventual flamante tributo es el siguiente: "las Provincias y la CABA, dentro del transcurso del año 2022, procurarán legislar un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda a bienes situados en su territorio y/o beneficie a personas humanas o jurídicas domiciliadas en el mismo, y aplicarán alícuotas marginales crecientes a medida que aumenta el monto transmitido a fin de otorgar progresividad al tributo. El mismo alcanzará el enriquecimiento que se obtenga en virtud de toda transmisión a título gratuito, incluyendo:

Las herencias;

Los legados;

Las donaciones;

Los anticipos de herencia;

Cualquier otra transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito.

En relación a Ingresos Brutos, lo que se propone el la posibilidad de incrementar el tributo provincial hasta las nubes del 9% dependiendo del sector, y liberarlo para otros. Concretamente, el texto en su sección segunda reza lo siguiente: