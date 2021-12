El dirigente menos pensado cree que Mauricio Macri es el mejor candidato

Luego de terminar mal en su relación política al final de la administración de Cambiemos, Emilio Monzó inició una movida que lo llevó nuevamente a la Cámara de Diputados de la mano del radical Facundo Manes y armó su propio sub bloque dentro de Juntos por el Cambio. Pero en los últimos tiempos admite en privado que Mauricio Macri es el mejor candidato presidencial que tiene el PRO para ofrecer en 2023. Su opinión es valorada en el mundo político y económico por su larga experiencia de armador político y buen olfato.

“Emilio es muy pragmático y no mezcla simpatías cuando analiza el escenario”, dicen a MDZ aquellos que conversan habitualmente con quien fuera titular de la Cámara de Diputados entre 2015 y 2019. El amante de “la rosca política” comenta que ha recorrido el amplio espinel del círculo rojo y ha comprobado que Macri empieza a despertar nuevamente entusiasmo y le empieza a sacar ventaja a Horacio Rodríguez Larreta en la carrera hacia las presidenciales del 2023.

“Los dueños de los grupos económicos y corporaciones más importantes del país lo ven a Mauricio con mayor capacidad de liderazgo y previsibilidad para hacerse cargo del desastre que va a dejar Alberto”, le han escuchado decir a Monzó varios voceros confiables. “No significa que este especulando con volver a trabajar con Macri, es una descripción de lo que percibe”, agregan esas fuentes del PRO.

Monzó no se apura y aún no tiene definido con quién piensa trabajar. Quizás siga cerca de Manes junto a Joaquín De la Torre. Pero no está seguro porque cree que el actual escenario político va a seguir alterándose el año próximo. De todas formas, así como le ve potencial a Macri suele ser crítico con los movimientos de Rodríguez Larreta y su mesa chica. “Horacio se está equivocando en no ampliar su equipo político y ha comenzado a generar dudas en el círculo rojo, por eso crece Mauricio”, explica a sus interlocutores.

También suele ser crítico del armado político de Bullrich. Considera que la presidenta del PRO tiene potencial, pero hasta ahora no supo armar una estructura profesional como plataforma de sustentación para su proyecto presidencial. Según Monzó, la fotografía actual muestra a un Macri que puede aprovechar las debilidades de los otros presidenciales del PRO y convertirse en alternativa real.