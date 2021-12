Faltazo en Diputados: entre la insólita justificación y las falencias del sistema

El analista político Paulino Rodrigues habló sobre las tres ausencias que hubo ayer en el Congreso nacional y describió como "bochornoso" uno de los faltazos. Además, dio detalles de cada uno y concluyó en que hay que revisar la presencialidad plena en ambas Cámaras, en el marco de la pandemia.

En la sesión del martes, el oficialismo ganó por un voto porque faltaron tres legisladores de Juntos por el Cambio. Por eso, se le consultó a Paulino Rodrigues qué margen ve para negociaciones de temas sensibles, como el acuerdo con el FMI, viendo que las dos posiciones se están radicalizando en el Congreso. "No es un problema del Fondo sino nuestro", sentenció el analista.

Es que para él, "el FMI ve que Argentina quiere patear todo para adelante, empezar a pagar en 2025, cuando haya otro Gobierno. ¡Que se arreglen! Asimismo, en el medio, quiere hacer pocas cosas y decirle al Fondo que este es el camino del crecimiento, sin otro modo que más impuestos en los sectores más altos. Sumado a que, por ejemplo, si no hay modificaciones en el sistema jubilatorio más que licuarlas con el paso del tiempo, Argentina tendrá una macro desorganizada siempre".

"También faltó un legislador del peronismo. Nadie pone el foco ahí. Hubiera aumentado la diferencia a 2 votos. Ritondo sabía que había un legislador que había pedido licencia porque su hijo, quien vive en el exterior y desde hace 2 años no lo veía, se casaba. Con licencia, insisto. Sí es indefendible la legisladora de Córdoba del bloque de Evolución de Martín Lousteau, que se fue de vacaciones a Miami con su familia. ¿Puede hacerlo? Sí, pero nunca tras haber sido electa y querer representar a una sociedad que no tuvo con su voto la representación que le dio. Eso es un acto de absoluta irresponsabilidad".

Respecto del último caso, Paulino Rodrigues indicó que da cuenta de que es necesario revisar el protocolo de procedimiento en medio de la pandemia. Es que "en el Congreso se hace lo que no se realiza en ningún otro lugar: un test de antígenos. La diputada se presentó a la sesión, saltó el alerta de su positivo y por lo tanto se tuvo que aislar y no participó. Pero le privaron de votar por Zoom. Por eso, en medio de la pandemia, esto hay que reverlo".

Para el politólogo, "la votación debe ser presencial, claro, pero también debe contemplar estas excepciones. Porque sino estamos anulando un voto y en virtud de las circunstancias o la suerte las leyes serán o dejarán de ser, en un Congreso que está tan equilibrado".

En aquel sentido, Paulino Rodrigues preguntó retóricamente: "¿Por qué esa diputada no pudo votar desde su casa, si está en su sana voluntad? No me parece lógico ni razonable. Pasó con una legisladora de la oposición pero también podría haber ocurrido con una del oficialismo y estaríamos diciendo lo mismo".

"En lo ideal los 257 diputados debieron estar todos. Luego están estas cosas respecto a casos particulares que eventualmente justifican más o menos esas ausencias", concluyó.