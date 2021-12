El funcionario que arrancó para comerse la cancha y no logró meter ni un gol

La relación entre el presidente Alberto Fernández y Gustavo Beliz se ha forjado durante años, por eso no sorprendió que lo convocara en el arranque la administración como secretario de Asuntos Estratégicos, cargo inventado por Mauricio Macri para poner a Fulvio Pompeo, su canciller en las sombras durante todo el mandato de Cambiemos. Con esos antecedentes se esperaba un regreso a toda orquesta de quien fuera el escriba de los discursos de Carlos Menem y con gran protagonismo.

Pero Beliz no logró convertirse en el Pompeo de Alberto porque no quería fricciones con el primer canciller Felipe Solá y además sabía que la designación de su amigo no había caído nada bien en el entorno de Cristina Fernández de Kirchner. El kirchnerismo lo percibe como “un referente del Opus Dei y representante de los Estados Unidos”. Le cortó mucho encontrar su lugar en la gestión del Frente de Todos, pese a haber sido ministro de Justicia en el Gobierno de Néstor Kirchner.

Ya que no tenía respaldo para involucrarse en la política exterior intentó de entrada influir en la reforma judicial que preparó el Poder Ejecutivo, asignatura pendiente en su paso anterior por la gestión pública donde llegó a tener como subsecretario a Alejandro Slokar. Finalmente logró más predicamento la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra. Un proyecto que además nunca pudo ser tratado en la Cámara de Diputados.

Luego, con el apoyo de Fernández, intentó volver al BID dejando el cargo en la Casa Rosada. Pero el rol de Gustavo Cinosi, operador todo terreno de los intereses estadounidenses, operó para que se impusiera primero la reelección del uruguayo Luis Almagro y luego lo sacó de la cancha a Beliz cuando logró los votos suficientes como para que un “halcón republicano” como Mauricio Claver-Carone en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, entidad en la que trabajó el exlíder de Nueva Dirigencia.

Luego el presidente lo puso al frente del Consejo Económico y Social, cargo que inicialmente era para Roberto Lavagna. Este organismo no logró grandes avances en materia de concertación entre empresarios y sindicalistas. Y encima con la llegada de Juan Manzur a la jefatura de Gabinete volvió a tener protagonismo el “exhombre fuerte” de la SIDE, Antonio Stiusso, un viejo enemigo de Beliz desde que mostró su rostro en televisión y paradójicamente Fernández, ocupando el cargo que hoy detenta el tucumano, tuvo que pedirle la renuncia por haber divulgado un secreto de Estado.

Los dos principales activos que exhibe el secretario de Asuntos Estratégico es que sigue siendo muy consultado por Alberto y que recompuso su relación con Jorge Bergoglio. El año pasado el papa lo nombró como integrante ordinario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales (PACS), cuyo “canciller” es el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo, integrante de una familia cercana al Opus de muy buenos contactos con los dueños la desarrolladora EIDICO, quienes operaron en su momento para destituir al jesuita del Arzobispado de Buenos Aires.

Actualmente sigue impulsando la cascara vacía del Consejo Económico Social y sigue de cerca las negociaciones de Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. “Gustavo decepcionó a muchos porque no logró nada de lo que se propuso”, dicen en el peronismo. Sólo integra la “mesa chica” del presidente, pero no está en la que se definen acciones políticas. Finalmente, su figura se desdibujó para transformarse en un consultor de Alberto. Y sigue en la lista de la vicepresidenta de los “funcionarios que no funcionan”.