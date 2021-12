Alberto Fernández y Cristina Kirchner despidieron a Jorge Busti con sentidos mensajes

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner lamentaron el fallecimiento del ex gobernador de Entre Ríos Jorge Busti, quien murió este lunes a los 74 años de edad.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Busti, quien fuera tres veces gobernador de Entre Ríos. Me toca despedir a un líder político admirable, un compañero solidario y alguien a quien he querido mucho. Abrazo a sus familiares y amigos", escribió Alberto Fernández en su cuenta de Twitter y acompañó el mensaje con una foto en la que aparece junto al ex gobernador de Entre Ríos.

Cristina Kirchner también envió sus condolencias tras enterarse de la triste noticia. "Lamento el fallecimiento de Jorge Busti, quien fue gobernador de la provincia de Entre Ríos en tres períodos. Mis condolencias a sus familiares y amigos", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

Busti murió el lunes a la tarde a los 74 años de edad. Se encontraba internado en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) tras ser operado del corazón.

Busti fue gobernador de Entre Ríos durante tres mandatos: 1987-1991; 1995-1999 y 2003-2007. El estado de salud de Busti se había agravado la semana pasada cuando le detectaron una insuficiencia renal y comenzó con diálisis.