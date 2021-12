20 de diciembre de 2001 en Mendoza: así lo informó la prensa online

Cientos de personas que hacían sonar sus bocinas desde sus automóviles y otras a pie comenzaron a concentrarse esta madrugada en la avenida San Martín y Peatonal, al grito de "Argentina, Argentina". La concentración se realizaba en forma bulliciosa aunque sin producir desmanes, por lo menos durante esta madrugada, ante la presencia persuasiva de la policía provincial. Durante el anochecer la custodia policial se dirigió hacia los supermercados localizados en la periferia del Gran Mendoza después de una ola de rumores sobre grupos de personas de escasos recursos económicos que se dirigían a negocios comerciales del microcentro.

Muchos jóvenes de clase media y mujeres ,sobre todo, se están agrupando al ritmo de los latidos crujientes de cacerolas y bombos, acompañados por los bocinazos de los automovilistas que cruzan el kilómetro cero de la ciudad de Mendoza. La desesperación, la incertidumbre y la falta de información sobre lo que pasa en la economía llevaron a este escenario acaparado por ciudadanos defraudados.

A lo largo de la Peatonal se han formado grupos pequeños de personas entonan el Himno Nacional argentino, con la voz sacada del alma y de la desesperación.

Estos apuntes los escribí en un anotador en la madrugada del 20 de diciembre de 2001 en San Martín y Peatonal. Caminé media cuadra y subí hasta el quinto piso del edificio del diario Los Andes e ingresé a la pequeña oficina donde se hacía el diario digital. Hasta ese instante la labor del "diario digital" (como se decía) consistía en subir a Internet la versión impresa y por la tarde actualizar con dos o tres cables de agencia de noticias: eso era lo que se conocía como "últimos momentos". Esos apuntes que acababa de escribir era algo que estaba pasando ahora y que había que informarlo ya. Y así lo hice. Y luego volví a bajar las escaleras, me metí nuevamente en la concentración de personas en San Martín y Peatonal para seguir informando y capturando historias de vida. Entonces me crucé con un muchacho de mi edad que venía con un cheque en la mano. Le pregunté qué era eso, porque llamaba la atención. Se presentó como Alejandro R y me dijo hacía poco se había recibido de abogado y que ese día cuando fue a trabajar al estudio jurídico directamente lo mandaron a Recursos Humanos, le dieron un cheque y lo invitaron a retirarse. Acababa de ser despedido. Sin dudas, una de las más duras historias de vida comprimidas en gritos de euforia ("¡Argentina, Argentina!") y de bronca y dolor ("¡que se vayan todos!") de los mendocinos concentrados en San Martín y Peatonal Sarmiento. Con el anotador otra vez lleno de novedades volví a subir hasta el quinto piso y redacté un nuevo útlimo momento, que "actualizaba" el anterior y que en definitiva fueron los primeros últimos momentos de la prensa digital de Mendoza de un hecho local que estaba sucediendo. El periodismo online estaba arrancando en la provincia y en el interior del país. Hasta ese momento las noticias apenas se actualizaban a la tarde. Lo que se vivía en ese momento era una Argentina en vivo y en llamas. Un momento histórico que también el mundo estaba siguiendo. Con todas las limitaciones técnicas que existían en ese entonces (como los 60 minutos que llevaba publicar una noticia y la ausencia de videos y casi de fotos), la prensa digital era el único canal de información que podía llegar en el momento a cada nación del mundo. En la siguiente imagen algunos de los primeros títulos locales y registrados en el momento publicado por la prensa digital de Mendoza:

Los primeros títulos "últimos momentos" en vivo de la prensa digital de Mendoza, en la web del diario Los Andes.

Mientras, desde hacía unas horas - y ante la ola de rumores sobre posibles saqueos- la Policía de Mendoza ya había recorrido varios supermercados. Se estima que al menos hubo 20 saqueos o intentos de saqueo. En Buenos Aires, la renuncia de Cavallo fue aceptada a las 3 am de ese jueves 20 de diciembre y a las 16 Fernando De la Rúa renunciaba como presidente. Todo pasaba "ahora" y los principales destinatarios de estas novedades transmitidas por Internet en los argentinos en el mundo.

Hoy cómo vive el abogado que perdió su trabajo en el 2001

Veinte años después Alejandro describe en el siguiente video cómo fue esa mañana de diciembre, cuando lo echaron de su trabajo y cómo es su situación en la actualidad:

Fotos: Coco Yañez - elotro.com.ar

¿Dónde había más desempleo en Mendoza?

Fuente: Universidad Nacional de Cuyo

Según informe de la Universidad Nacional de Cuyo basado en datos oficiales del INDEC, en 2001 el departamento mendocino con más desocupados era General Alvear (36,4%) y luego seguían San Rafael (34,71%), Las Heras (34,9%), Guaymallén (31,8%), Godoy Cruz (29,89%) y San Martín (28,9%). Las últimas cifras indican desempleo de 8,5% en toda la provincia.

La pobreza en 2001 alcanzaba al 36,7% de la población de Mendoza y 27,8% de los hogares mendocinos. En la actulidad la pobreza en la población de la provincia llega al 43,7%.

Todo pasaba "ahora" pero Internet lo mostraba una hora después

No había banda ancha, ni Facebook, ni Twitter, ni celulares (hoy más del 90% del tráfico en la web llega desde celulares), ni audios ni videos en los contenidos web. Publicar una noticia era un proceso que tardaba una hora. Es decir, el tiempo que transcurría desde el clic en el "enter" o botón "publicar" y la aparición del contenido publicado en la web era una hora. ¿Por qué tanto tiempo? La explicación técnica en ese momento era que en cada publicación todos los archivos FTP del sitio debían transferirse de la red local LAN a la red mundial o WAN. Es decir, cada publicación "transportaba" de la red local a la web el contenido específico del último momento más todo lo generado históricamente por la red local. Por lo tanto lo usual era publicar pocas veces y revisar "mil veces" porque un error ortográfico o de tipeo en una nota implicaba otra hora más para sacarlo de Internet. En lo que respecta a la prensa digital recién en 2007 y 2008 la demora en la publicación de un contenido informativo se redujo a unos pocos segundos y esto contribuyó al crecimiento de los contenidos de los últimos momentos en diarios online (y también a los errores en la redacción de la noticia por la velocidad en el trabajo).

¿Por qué fue importante la prensa digital durante el 20 de diciembre de 2001?

Porque si bien muy pocos -en el ámbito local- leían las noticias en Internet, existía un demanda de los miles de argentinos que en ese entonces vivían en el exterior y querían saber ya lo que estaba pasando en sus respectivas provincias. Si bien las transmisiones de canales de noticia como Todo Noticias o Cablevisión Noticias, entre otros, llegaban a ciertas naciones del exterior, esos medios hacían foco en lo que pasaba en Capital y Gran Buenos Aires. Entonces la prensa digital fue clave para que el mundo conociera el minuto a minuto de esas jornadas calientes en cada provincia del país. De hecho, la principal audiencia de los medios digitales era la de argentinos por el mundo. Hoy ya no es así: en promedio, de 2 a 3 de cada 10 usuarios de medios digitales viven en el extranjero. Entonces aquí hubo que esperar hasta 2007/ 2008 para empezar a experimentar la banda ancha, del modo que el uso de Internet hasta ese entonces implicaba controlar el tiempo de la conexión para controlar el consumo que se pagaba en cada abono mensual.





¿Por qué fue el primer último momento "en vivo" de la prensa digital y en Mendoza cómo trabajaban los medios online?

Muy pocos diarios mendocinos en Internet. Y hubo que esperar al menos 7 años para que Internet pasase a ser una alternativa para informarse. Fue el tiempo que demandó el acceso de la banda ancha a más ciudadanos. Mientras, en una redacción la mayor parte de la labor consistía en "colgar en Internet" la versión impresa del medio correspondiente. Los últimos momentos eran dos o tres noticias de las agencias (NA, Télam o DYN). Se producía poco.

Sin embargo, lo que sucedió aquel 19 y 20 de diciembre de 2001 dejó en claro que el futuro del periodismo estaba en manos de la prensa en Internet . En los años siguientes los medios aplicaron acciones para lograr mayor entendimiento entre "el papel y el digital" (conocido como sinergia).

En el siguiente video, los primeros años de la prensa digital en Mendoza y Argentina.



Luego, en 2002, llegaría la primera Fiesta Nacional de la Vendimia en que el mundo conocería por Internet el nombre y la foto de la nueva soberana minutos después de resultar electa. Y así, paso a paso, Internet comenzaba a buscar su lugar de protagonismo en el mundo de los medios de comunicación.