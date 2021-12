La medida de Axel Kicillof que parece haber perjudicado a su nuevo enemigo

Una decisión tomada por Axel Kicillof abre un nuevo capítulo en la relación conflictiva que mantiene con el Intendente platense Julio Garro, desatando reclamos del propio jefe comunal, legisladores provinciales y municipales que expresaron su malestar en redes sociales con duras críticas al gobernador. El presupuesto del próximo año para la provincia de Buenos Aires no contempla ninguna partida presupuestaria para el pago por "Capitalidad" a la Ciudad de La Plata. El ministro de Finanzas y Hacienda Bonaerense, Pablo López, confirmó que la tasa impositiva que le reclaman al gobierno provincial no está contemplada.

Como contamos en MDZ en notas anteriores, Julio Garro le reclama al gobierno bonaerense una deuda que arrastra la provincia con la ciudad de La Plata de más de $1.700 millones, sin intereses. En el mes de octubre, luego de que Kicillof reflotara la intención de provincializar la Republica de los Niños, el intendente había anunciado que judicializaría la millonaria deuda.

¿Qué es la Tasa de Capitalidad que reclama La Plata?

Es un fondo especial que cobra la Ciudad de las Diagonales desde la década del ’90 como parte de un acuerdo por los servicios que ofrece el municipio a los tres poderes de la administración pública provincial.

En el año 2010 se formalizó el pago del tributo por un decreto del entonces gobernador Daniel Scioli, fijando la Tasa de Capitalidad en el 14,6% de la base imponible, acordando el pago en 12 cuotas mensuales, fijas, iguales y consecutivas.

Acuerdo cumplido por la provincia de Buenos Aires hasta el 2014. A partir de ese año comenzaron a hacer pagos parciales hasta el 2016, desde ese año a la actualidad el gobierno bonaerense dejo de pagar la Tasa de Capitalidad; generando una deuda superior a los $ 1.700 millones.

Acusan al gobernador de discriminar a la Ciudad de La Plata porque está gobernada por la oposición.

En redes sociales el intendente, legisladores provinciales y municipales de Juntos repudiaron al gobernador Axel Kicillof por no incluir el pago de la Tasa de Capitalidad en el presupuesto del próximo año y desconocer la deuda que la provincia de Buenos Aires tiene con el municipio platense.

La diputada bonaerense electa de la Región Capital, Julieta Quintero Chasman, publicó en sus redes sociales: “¿Qué le pasa al Gobernador con la Ciudad de La Plata? Presentó el Presupuesto 2022 sin incluir la deuda de Tasa de Capitalidad que venimos reclamando desde hace años. ¿Los platenses somos rehenes del látigo y billetera de Kicillof?”.

MDZ habló con legisladores que representan a la Ciudad de La Plata en la Legislatura Bonaerense. El Senador Juan Pablo Allan autor del proyecto de ley de Capitalidad, que tiene media sanción del Senado, dijo: “La Capitalidad es un reclamo legítimo de todos los platenses. El no incluir el pago de la tasa en el presupuesto es una clara muestra de que hay una decisión política de discriminar a la Ciudad de La Plata, claramente lo vimos estos dos años, los vimos en el tema de seguridad donde la Provincia se retiró de la mesa de coordinación y aumento un 32% el delito. Hay una decisión del gobierno de la Provincia de Buenos Aires de discriminar a un intendente que ha hecho una gran elección y tiene niveles de aprobación muy importante.

Así mismo Juan Pablo Allan agregó “vamos a ser muy enérgicos en el reclamo y vamos a insistir con el proyecto de Ley de Capitalidad que ya tiene media sanción que le da un marco normativo del cual el poder ejecutivo no se puede alejar de sus obligaciones como ahora. Primero en Diputados y después en el Senado vamos a reclamar con mucha vehemencia la inclusión de la de Tasa de Capitalidad”. Juan Pablo Allan.

En cuanto al presupuesto del próximo año el senador provincial de Juntos sostuvo que lo están analizando con los asesores y remarcó: “En las conversaciones vamos a hacer observaciones, reclamos y propuestas. Desde Juntos por el Cambio tenemos una política muy clara y no vamos a acompañar ni vamos a autorizar aumentos de impuesto por encima de la inflación. Si no nos escuchan, si no aceptan nuestras sugerencias y reclamos tenemos el número en Diputados y en el Senado para trabarlo. No es nuestra intención, porque el presupuesto es una herramienta que no se le niega a nadie. Queremos ser muy preciso en cómo se van a distribuir las obras y que no se discrimen a los municipios por ser de otro color político y por último queremos ser contundentes en que no vamos a permitir atropellos”.

Por su parte, el diputado Daniel Lipovetzky, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara Baja bonaerense, afirmó: “Es un recurso que nuestra ciudad necesita, sobre todo hoy con la pandemia, pues fue particularmente afectada”. Asimismo, subrayó la necesidad de que en “este Presupuesto se reanuden las conversaciones para saldar la deuda que tiene la Provincia con La Plata en concepto de la Tasa de Capitalidad, que es un recurso que nuestra ciudad necesita”

Con respecto al presupuesto bonaerense y la ley impositiva, que prevé aumentos en el impuesto inmobiliario y automotor que van del 35 al 70 %, Lipovetzky dijo: “La presentación del presupuesto fue una mera formalidad. La oposición va a pedir que López vuelva a la legislatura a responder preguntas. En Juntos queremos que el ministro nos explique porque van aumentar los impuestos por encima de la inflación, cuando había declarado que no iba a haber aumentos de impuestos”. Daniel Lipovetzky

En MDZ, también hablamos con el diputado electo por la Capital bonaerense del Frente de Todos Juan Malpelli. Al ser consultado sobre si los legisladores de su espacio van a apoyar el reclamo por el pago de capitalidad en el presupuesto, esto nos decía: “Me parece que antes de ver si apoyamos reclamos o no, reclamos que se dan ahora y no se dieron hace cuatro años en el gobierno de Vidal por una cuestión política. No me parece que tengamos que prestarnos ahora a una cuestión política. Tenemos que ver que plata pone la provincia en la Ciudad, que es mucha, en muchas obras. El gobierno municipal debe blanquear eso, porque parece que las obras las hace el municipio y no la provincia, cosa que el presupuesto sale de la provincia y no del municipio. A partir de ahí podemos llegar a charlar en como plantear las cosas, pero no como una cuestión política. Esta claramente planteado desde la oposición que es una cuestión política y no nos vamos a sumar nosotros a ese planteo donde queda claro que no les importa la ciudad de La Plata, porque no lo plantearon hace cuatro años cuando gobernaba la provincia una gobernadora de su mismo espacio”.

Julio Garro, el intendente platense, también habló con MDZ, se refirió a la no inclusión del pago de Capitalidad en el presupuesto. “La deuda está reconocida, creo que es un error. Tiene que estar en el presupuesto, me llama poderosamente la atención el silencio de los concejales, diputados y senadores del Frente de Todos que no pelean por sus vecinos, ahí vemos un problema muy grande. Esta no es la plata de un intendente, es plata para infraestructura, para obras, para mejoras. Lo que necesitamos es un acompañamiento de todos en nuestro reclamo”

Asimismo, el intendente platense agregó:” Veo buena predisposición de la provincia para acomodar el tema, no solo de incluir en el presupuesto el pago de Capitalidad sino de sentarnos en una mesa que nos permita terminar de acomodar la tasa de Capitalidad. Ya sea con una Ley nueva mas acorde a la actualidad con una solución a lo que se debe. Veo buena predisposición para eso y entiendo que va a suceder. Lo que necesitamos es que la ley este firme”.

Esta discusión es uno de los tantos capítulos que se de las discusiones que se avecinan entre oficialismo y oposición para el tratamiento de la Ley de Leyes (el presupuesto del próximo año) y la Ley Fiscal. Si el Gobernador busca que el presupuesto se apruebe antes de que termine el año deberá tanto el, como sus ministros y legisladores deberán negociar y ceder ante algunas de las demandas de la oposición.