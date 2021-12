Junto a Máximo Kirchner, Alberto Fernández lanzó un furibundo mensaje contra la oposición

La sesión de Diputados terminó por caerse luego de que Máximo Kirchner lanzara acusaciones y reclamos contra la oposición. Lejos de tomar esta versión como una justificación para limpiar culpas, desde el oficialismo coincidieron, fuera de micrófono, en que el hijo de la vicepresidencia había sido el responsable de la caída del proyecto de Presupuesto 2022. Pese a que esto implicó -e implicará- un gran dolor de cabeza para la Casa Rosada, este sábado Alberto Fernández acompañó al diputado en un acto partidario y subió de su discurso apuntando con dureza contra Juntos por el Cambio.

En varias ocasiones, el presidente ha debido actuar como el conciliador y bajar el tono de los mensajes que era lanzados desde el kirchnerismo más duro. Eso le valió todo tipo de críticas. En esta oportunidad, Fernández decidió salirse de este rol y sumarse a los reproches que históricamente se han realizado desde el sector más radicalizado.

Fernández se mostró molesto ante su primera derrota en el Congreso tras las elecciones legislativas. "Los que me dicen que cierre con el FMI no me aprueban el presupuesto y además me apuran. Y lo que es peor es que la deuda que piden que arregle es la que ellos tomaron", se quejó el presidente y sumó subiendo el tono: "Yo lo que pido es un poco de honestidad intelectual. Dense cuanta que estamos tratando de resolver los problemas que ustedes crearon y, si no lo hacen, aunque sea callen por vergüenza. Porque vergüenza debería darles por lo que fueron capaces de hacer“.

Además aseguró que este tipo de maniobras no harán que él deje de estar al frente del Ejecutivo. "Yo en el 2022 voy a seguir gobernando porque represento el interés de los que menos tienen", indicó y vaticinó que continuarán en el poder el 2023, para ello le hizo un pedido a la militancia: "Hay que mirar el 2023, que va a ser nuestro porque vamos a ganar. No nos han vencido porque nuestras convicciones están más fuertes que nunca. Ganar una elección no es vencer. Nunca bajemos los brazos".