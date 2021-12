Video: un diputado sorprendió a todos e insultó a Sergio Massa en el Congreso

Miguel Ángel Bazze fue uno de los protagonistas del debate en el Congreso por el Presupuesto 2022 por un exabrupto. El proyecto de presupuesto que presentó el Frente de Todos fue rechazado por la oposición.

Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro, propuso una moción para que no se vote el presupuesto y que pase a revisión para que allí lo explique el ministro de Economía, Martín Guzmán. Luego de esta propuesta, la que tuvo la palabra fue Cecilia Moreau, del oficialismo. “Sí, ya voy a hablar, los esperé una hora, acompañamos la moción del diputado Di Giacomo”.

“Hay una moción, hay que votar. Estoy esperando a algunos de los presidentes de bloque, Cristian Ritondo, Mario Negri... estoy con mucha paciencia tratando de ayudar a que...”, manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que fue interrumpido por diputados de la oposición.

Luego de este altercado tuvo la palabra Miguel Ángel Bazze, diputado por la UCR: “La paciencia es nuestra, vinimos acá a dar quórum. En cuanto empezó este debate planteó un cuarto intermedio para que ustedes tomaran la decisión de volver este proyecto a comisión y lo volvieran a estudiar”.

Y agregó: "En vez de aceptar esta propuesta, siguieron adelante con todo el debate sin dar marcha atrás y a hora que otro bloque, no el oficialista, pide el retorno a comisión, lo que hubiese sido muy inteligente que lo pida el bloque oficialista para reconsiderar la situación, encima nos dicen que tiene paciencia. Pero no, nosotros tenemos que tener paciencia y estamos discutiendo porque lo que el bloque del oficialismo y usted señor presidente no hicieron más temprano".

Luego, remarcó: “Estamos buscando la posibilidad de que se resolvieran los temas para que el país no se quedara sin presupuesto ese fue esfuerzo nuestro no del oficialismo”. Tras este hecho y en medio de aplausos, Bazze dijo lo siguiente fuera de micrófono, pero que todos alcanzaron a escuchar: “Lo único que faltaba, pedazo de pelotudo de mierda”.