Los interrogantes clave que se abren tras el rechazo al Presupuesto 2022

Luego de la tensa sesión en Diputados en la que la oposición rechazó el proyecto de Presupuesto 2022, el Gobierno anunció que, ante la ausencia de una pauta de gastos actualizada, prorrogaría la vigente. Sin embargo, esta estrategia abre una serie de interrogantes que, desde Casa Rosada, deberán comenzar a revelar.

No se trató de una jornada fácil para el Frente de Todos. Primero, se debió afrontar una noche extensa y tensa con varias negociaciones con la oposición que, finalmente, no dieron sus frutos. La primera derrota en el Congreso que debió afrontar el Ejecutivo parece tener un responsable, aunque pocos en las filas del justicialismo se animan a decirlo en voz alta. Es que, tras el discurso de Máximo Kirchner, no hubo forma de retomar la discusión y muchos ya hablan de un autoboicot.

Pasado el primer mal trago, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Alberto Fernández debieron rendir cuentas ante la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien les hizo saber que el tema dejaba un panorama aún más complicado. Finalmente, el funcionario a cargo de las cuentas del país anunció que prorrogarían el Presupuesto 2021.

Guzmán además indicó que la postura que había tomado la oposición "significa rechazar la programación macroeconómica que viene siendo la base de las negociaciones con el FMI para refinanciar la deuda absurda y dañina de USD44.000 M que tomó el mismo espacio político que hoy 'volteó' el presupuesto".



A las declaraciones del ministro se le sumaron las de prácticamente todo el Gabinete encabezados por Juan Manzur y varios gobernadores oficialistas.

Interrogantes sin respuesta

El rechazo en Diputados no es algo que haya ocurrido frecuentemente, por eso son varias las preguntas que no tienen respuestas e implicará un trabajo extra en el oficialismo. Lo más cercano se registró en 2010, cuando otro conglomerado opositor denominado Grupo A, formado por la UCR, el Acuerdo Cívico y Social (hoy Coalición Cívica) y Unión Pro (allí el candidato fue Francisco De Narvaez hoy retirado de la política), no dio quórum para tratar el proyecto de Presupuesto enviado por el Gobierno de Cristina Kirchner, quien decidió prorrogarlo en base a las prerrogativas establecidas en el articulo 27 de la ley de Administración Financiera.

Uno de los principales problemas será en materia tributaria e impositiva. Ahora resta saber si el Ejecutivo podrá efectuar algún tipo de cambios sobre o deberá respectar las alícuotas planteadas en 2021.