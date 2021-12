Máximo Kirchner eligió un nuevo enemigo y se despachó sin piedad

En declaraciones en radio El Destape, el diputado nacional Máximo Kirchner habló sobre el acuerdo que se está tratando de alcanzar con el FMI y cargó duramente contra el Gobierno de Mauricio Macri por la situación en la que dejó el país. Pero más duro se mostró con los medios de comunicación y los periodistas que trabajan allí.

Para el hijo de la vicepresidenta la sociedad no escucha las buenas acciones que realiza el Frente de Todos "por el ocultamiento de los medios" y dijo que ya no pierde tiempo viendo canales de televisión. "No veo mucho los medios porque es un teatro de operaciones donde nada se discute. Operan cada párrafo con cada periodista. Es una pérdida de tiempo hacer análisis políticos porque están claramente influenciados", disparó Máximo Kirchner.

"Siempre buscan dejar a alguien mal. Pero nosotros entendemos que no transforma la realidad eso. La transforma las decisiones de gobierno y la empatía con la sociedad", agregó el diputado nacional y remarcó que Juntos por el Cambio hizo desastres en el Gobierno de Mauricio Macri que no alcanzan a dimensionarse por el blindaje que tienen en los medios.

"Nos quieren venir a dar clases de administración y de como funciona el mundo y no pueden ni justificar lo que han hecho cuando fueron gobierno. Solo lo logran con cobertura mediática", aseveró marcando el nivel de endeudamiento que dejó Macri. "Ponen cara de distraídos y no pueden explicar cómo se planificó en el Gobierno de Cambiemos que la deuda sería abonada", sostuvo.

uD83CuDF99? Máximo Kirchner en #Navarro2023:



"Cualquier acuerdo que haya va a ser mejor que el que ellos dejaron"



uD83DuDCFBFM107.3 AM1050https://t.co/da14gj9zrW pic.twitter.com/ztzNEb4we9 — El Destape Radio (@eldestape_radio) December 15, 2021

Incluso, dio a entender que si el periodismo fuese otro, en 2015 no hubiese ganado Mauricio Macri y hoy "no teníamos este problema".

Por último remarcó que se vienen discusiones importantes puertas adentro del Frente de Todos y de cara a la sociedad para solucionar los problemas "que han dejado". "Si hubiese comunicación equilibrada en el país sería diferente", advirtió y se quejó sobre la "concentración y desequilibrio comunicacional".