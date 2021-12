Cambios en la Justicia: por qué Cristina Fernández de Kirchner no tiene nada que festejar

Aunque en el Frente de Todos se consideró una victoria, la designación del juez Alejandro Slokar como presidente de la Cámara Federal de Casación Penal no causó tanta alegría en el entorno de Cristina Fernández de Kirchner, ya que si bien el magistrado es cercano al kirchnerismo, su ascenso no implicará ningún cambio en los tribunales que deberán determinar la suerte de causas judiciales muy calientes y que preocupan a la vicepresidenta.

En una votación unánime, Alejandro Slokar regresa a la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal que ocupó en 2016. Cercano al kirchnerismo, el juez se desempeña como integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. e integra la agrupación ligada a Cristina Fernández de Kirchner, como lo es Justicia Legítima.

Aunque Slokar era el candidato preferido del kirchnerismo por su vinculación a Justicia Legítima y la doctrina garantista propiciada por Eugenio Zaffaroni, no pocos en el cristinismo pretendían en la presidencia de Casación Penal a su contrincante, el juez Daniel Petrone, pese a ser acusado por el oficialismo más duro de integrar la 'corporación judicial' que favorece al expresidente Mauricio Macri, adelantó la periodista Paz Rodríguez Neil en el programa Mesa chica, del canal LN+.

La designación de Alejandro Slokar no causó tanta alegría en el kirchnerismo como se pensó al principio.

"Hay muchos dentro del cristinismo que no están nada contentos con este resultado, no porque no lo quieran a Slokar, sino porque en Casación cuando alguien es elegido presidente deja la sala que antes integraba. Por ende, Slokar abandonará su puesto en la Sala II. En cambio, si Petrone era el elegido, debía dejar libre su puesto en la Sala I", explicó.

Este factor, según en el entorno de Cristina Fernández de Kirchner, hubiera sido ideal porque la Sala I tiene las causas más calientes contra Cristina Kirchner y sus funcionarios, como el Memorándum con Irán, la causa de los Cuadernos y, sobre todo, tiene que revisar la decisión de sobreseer a la vicepresidenta y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner en la causa Hotesur y Los Sauces.

"La aspiración de algunos kirchneristas era que Petrone fuera elegido presidente y saliera de ese tribunal para configurarlo. Esto no sucedió porque aquellos más alejados del kirchnerismo dentro de Casación decidieron no votar a Petrone y acompañaron la candidatura de Slokar. Es probablemente una noticia más mala que buena para Cristina Fernández de Kirchner.", concluyó Rodríguez Neil.