Rodolfo Suarez contuvo a los propios y Omar De Marchi mete ruido en Cambia Mendoza

Rodolfo Suarez apuesta a postergar lo que más pueda en el tiempo la competencia de aquellos que ya están lanzados en la carrera por la gobernación para 2023 y, en ese sentido, alguna respuesta obtuvo en las últimas horas por parte de los intendentes del oficialismo que ya están anotados en la competencia.

Sin embargo, alguien viene corriendo por afuera y no está dispuesto a seguir la línea dentro de Cambia Mendoza. Omar De Marchi protagonizará este viernes un brindis de fin de año en el marco de la Fundación Pensar, que se transformará también en la presentación del plan de trabajo de ese instituto para el año próximo, en el debate de su Plan Estratégico para 2023 y, en definitiva, de la puesta en marcha de su proyecto para llegar a la gobernación.

Ya es sabido dentro de la coalición de gobierno. El diputado del PRO está lanzado y buscará hacerse fuerte desde la Legislatura con ese bloque de nueve legisladores que le responden y que prometen salirse de la lógica de “soldados” de las decisiones del gobierno. Los diputados y senadores amarillos amenazan con discutir cuestiones vinculadas al gasto público, el endeudamiento y los proyectos relacionados con el desarrollo económico y en este tren a De Marchi le arrebataron sobre la hora lo que podría haber sido un primer triunfo político: tenía previsto insistir públicamente con su proyecto para implementar la boleta única, pero Suarez le ganó de mano.

El lunes por la noche, en una cumbre de dirigentes radicales entre los que estaban el propio gobernador, Alfredo Cornejo, los jefes comunales oficialistas y las espadas del gobierno en la Legislatura, entre otros, se acordó que aquellos con ambiciones, por ahora, se concentren en la tarea en sus municipios.

“En la reunión se habló de este tema y en un tono amigable”, relató Ulpiano Suarez, el intendente de Capital, quien ya no oculta sus pretensiones y que integra ese listado en el que también figuran Tadeo García Zalazar y Daniel Orozco. “Pero no se trató de bajar un mandato de que nadie puede ser candidato o que nadie pueda hablar del tema. El liderazgo de Rodolfo no se construye en ese sentido. Él fue muy claro: todos sabemos que se está hablando de candidaturas, pero pidió que prioricemos la gestión. Y en eso coincidimos todos. Escuchamos al gobernador quien nos pidió gestionar, gestionar y gestionar. El tiempo dirá quién es el candidato más competitivo, se analizarán mediciones en su momento y también tenemos las PASO”, sintetizó el funcionario capitalino.





Suarez está convencido de que es “suicida” desde el punto de vista político que un dirigente se lance tan pronto a la competencia electoral. Y le apunta directo en este aspecto a De Marchi. Pero del otro lado la respuesta podría ser fuerte el viernes: el PRO entiende que el radicalismo se está “fagocitando” al encerrarse en sí mismo y que lo único que están haciendo es “gerenciar la crisis” sin buscar la transformación de la provincia.

Hacia adentro, el mandatario jugará todo a que Tadeo y Ulpiano, llegado el caso, definan en las PASO quién se quedará con la candidatura para intentar sucederlo. En el camino ratificó que impulsará la votación por boleta única que significará el fin de la lista sábana como avance desde el punto de vista institucional, pero también esta forma de votación es un mecanismo que podría favorecer en una interna a las minorías que compiten contra los aparatos partidarios que, en este caso, domina sin dudas Cornejo. Anteanoche, en esa cumbre de radicales, se terminó de acordar esta regla de juego.



Si le preguntaran sobre un escenario político ideal, a Suarez no le disgusta para nada la alternativa de que Cornejo vuelva a presentarse para gobernador en Mendoza si fracasa la aventura presidencial en la que está lanzado. Eso no solo le limpiaría al gobernador la disputa interna, sino que la vuelta del actual senador a la provincia lo habilitaría para ocupar su lugar en el Senado entre el 2023 y 2027. Pero para eso falta: Cornejo seguramente no revelará su juego hasta dentro de un año y, mientras tanto, los mantendrá a todos expectantes.