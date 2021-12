Un encuentro "cordial" entre los 15 hombres y ninguna mujer que pugnan por el poder

La residencia de La Puntilla es casi un comité. Hasta ahora solo lo han usado mandatarios radicales y ha sido escenario de más reuniones políticas que institucionales. Pues ayer hubo otro hito en el mismo sentido: reunión cumbre de intendentes y jefes legislativos y, sobre todo, de los dos principales referentes políticos del oficialismo; Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez. Ambos buscan mantener la paz interna para que sea la plataforma de estabilidad que ese partido necesita para sostener el Gobierno y aspirar a proyecciones nacionales.

Fueron 15. Fueron 15 hombres en pugna. Los 15 hombres que tienen el poder y buscan sostenerlo, aunque en sillas distintas de cara al año 2023. Y solo hombres: aunque en las listas de candidatos se alternaron lugares por género; los espacios de poder real lo ocupan solo "ellos". No hubo nadie del PRO, ni de sectores aliados. No estuvieron Rolando Scanio de San Carlos, ni Sebastián Bragagnolo de Luján. Fue solo un encuentro partidario selectivo. Tampoco estuvo un dirigente que ya manifestó que quiere ser candidato a gobernador y fue marginado de las listas en las elecciones pasadas: Luis Petri.

Todos unidos triunfaremos

El encuentro fue "cordial"; sin estridencias más allá de algunas humoradas. Sondearon los temas de la agenda 2022 para que sea un "año de pura gestión". Rodolfo Suarez consiguió el apoyo para que salga rápido su proyecto de reforma para que se use la boleta única en Mendoza. Es decir, dentro de dos años podría haber una técnica distinta para votar. En realidad será el segundo intento, pues en la provincia se había aprobado por ley la aplicación del voto electrónico y esa meta no se cumplió. Incluso la ley permitía que se use de manera alternativa la boleta única, pero tampoco se hizo uso de la cláusula. Ahora avanzarán con el sistema que ya se emplea en Sata Fe y Córdoba y que supone un cambio radical en la forma de armar las listas y elegir.

El encuentro ocurrió luego de la asunción de los nuevos funcionarios y tuvo como objetivo principal la foto de "familia" para tratar de mostrar unidad. Suarez y Cornejo son los más interesados en mostrarse sólidos como partido, tras las peleas que pusieron al borde del ridículo al radicalismo nacional.

Las disputas por los espacios de poder no podrán desaparecer porque no solo estará en juego la sucesión en las listas para la gobernación, sino que al menos en tres departamentos clave para el oficialismo habrá renovación obligada. Es que por primera vez en 2023 entrará en juego la reforma constitucional que limita la reelección de los intendentes. Por eso Tadeo García Zalazar, Marcelino Iglesias y Daniel Orozco no pueden volver a ser intendentes. Ellos también tienen como objetivo calmar las ansiedades internas. Es decir, lo que acordaron para 2022 es tratar de camuflar las tensiones lógicas que hay y habrá por el futuro.