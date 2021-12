Las venenosas indirectas de Axel Kicillof a Horacio Rodríguez Larreta

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó una indirecta al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, respecto del reciente anuncio acerca del proyecto de rediseño de la Avenida de Libertador. Allí, sostuvo que “los recursos hay que ponerlos donde son más urgentes las cosas”.

“Yo transito toda la provincia de Buenos Aires y bicisendas hay, pero hoy estaba dedicándome a entregar anteojos en una escuela, como parte de la inversión educativa y en salud que llevamos adelante y me parece que muestra prioridades”, señaló Kicillof en diálogo C5N al mencionar la obra.

“Estamos totalmente de acuerdo con la migración hacia formas energéticas más limpias, pero hay necesidades muy urgentes, como que haya vacantes en las escuelas e infraestructura educativa. A eso nos dedicamos todos los días con una población de 17 millones y en un territorio que son 307 mil kilómetros cuadrados”, comentó.

Y agregó: “El otro día hice un anuncio que no fue honrado con las tapas de los diarios, donde anunciábamos que vamos a pavimentar en 6 años todos los caminos de tierra del Conurbano bonaerense. Son condiciones poco equiparables, está muy bien y no quiero criticar a nadie, pero lo que digo es que la plata y los recursos hay que ponerlos en las inversiones donde son más urgentes las cosas. Hace poco también vi que se estaban votando planes inmobiliarios multimillonarios, pero no es mi jurisdicción. Lo que digo es que hay que ocuparse de los que menos tienen”.

El proyecto de Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta reafirmó hoy que construirá 300 kilómetros de ciclovías hasta terminar su mandato, al anunciar esta mañana el inicio de las obras del corredor sobre la Avenida Del Libertador, desde la localidad bonaerense de Vicente López hasta el barrio de Retiro, con el objetivo de mejorar "la convivencia entre los ciclistas, peatones, autos particulares, y el transporte

Vamos a sumar 11 nuevos kilómetros a la ciclovía de Avenida del Libertador y se va a transformar en la primera calle compartida de la Ciudad de Buenos Aires con un corredor para ciclistas, peatones, pasajeros de transporte público y conductores. Más info uD83DuDC47 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 14, 2021



La primera etapa que comienza hoy abarcará desde General Paz hasta Virrey Vértiz y "concluirá en abril del año próximo", mientras que las obras hasta Retiro se completarán en noviembre del año que viene, sumará 400 árboles y habrá 5.250 metros cuadrados de espacio nuevo para peatones, según precisó el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Méndez.

Los once kilómetros de la Avenida del Libertador que se extienden desde el partido bonaerense de Vicente López hasta Retiro van a contar con ciclovías unidireccionales para bicicletas en cada uno de sus lados, lo que "mejorará la movilidad en la Ciudad", aseguró Rodríguez Larreta, y se prevé que habrá un 200% de aumento de ciclistas para el primer año.