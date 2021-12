Pasajes en cuotas: el Gobierno y una reunión de emergencia con las agencias de turismo y aerolíneas

Con la polémica aún vigente por la imposibilidad de financiar con tarjetas de crédito la compra de pasajes aéreos al exterior, el Gobierno se dispuso a escuchar a los operadores turísticos y a las aerolíneas privadas, que reclaman una reversión de la Comunicación que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitiera el pasado jueves con la intención de frenar la constante fuga de dólares, que comprometen aún más el nivel de reservas soberanas.

El directorio del BCRA, sin su presidente, Miguel Ángel Pesce; y representantes del ministerio de Turismo y Deportes, acordaron establecer una mesa de trabajo para evaluar los problemas de corto y largo plazo de la industria del turismo, y alguna alternativa para impedir que cerca del 80% de las operaciones que realizan las agencias turísticas se pierdan ante la exigencia de vender en un solo pago, o bien recurrir a otros mecanismos financieros (como préstamos personales).

La convocatoria, de la que tampoco participó el ministro del área, Matías Lammens, buscó distender los ánimos caldeados y asegurar que las entidades empresarias no litigarán la disposición adoptada por la autoridad regulatoria del sistema financiero, destinada a ahorrar entre u$s 3000 y u$s 4000 millones que emigran cada verano con los viajes de los argentinos que deciden esparcirse fronteras afuera.

El Banco Central y la cartera turística se comprometieron a evaluar “las diferencias tributarias” que gravan a las prestadoras de servicios y las dificultades que enfrentan con los procesadores de pagos (aplicaciones móviles, o tarjetas). También, como contrapartida, se puso sobre la mesa la necesidad de encontrar formas para equilibrar la balanza de pagos de servicios turísticos.

En el encuentro se planteó la visión oficial sobre la necesidad de continuar con el proceso de normalización de la macroeconomía, en un contexto de esfuerzo fiscal extraordinario por los efectos de la pandemia de coronavirus, revelaron a MDZ fuentes de la City. En todo momento, se aclaró que no habrá marcha atrás con la medida.

A pedido del sector privado, y dentro de la regulación dispuesta por el BCRA, se analizará la posibilidad de sumar a la mesa de trabajo a entidades financieras. Es que se pretende que los bancos ofrezcan otros mecanismos que no impliquen financiar en cuotas fijas algo que el Gobierno interpreta como “un subsidio a la clase media”.

La primera reunión contó con la presencia del vicepresidente del BCRA, Sergio Woyecheszen; la jefa de gabinete de la cartera de Turismo, Geraldine Oniszczuk, y por el sector privado representantes de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA); la Cámara de Compañías Aéreas de la Argentina (Jurca); la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), y el Foro Argentino de Consultores de Viajes (Facve)