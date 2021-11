Alternativas para financiar un viaje al exterior, tras las nuevas medidas del Banco Central

Desde hoy, 26 de noviembre y por decisión del Banco Central de la República Argentina, no se podrá comprar pasajes al exterior o servicios turísticos fuera del país en cuotas con tarjetas de crédito. Pero la medida permite otras opciones de financiamiento.

La Resolución 7407 es una restricción a los viajes al exterior que afecta el alquiler de auto, alojamientos, paquetes, en cuotas con tarjeta de crédito. La urgente medida tomada busca desalentar los viajes al exterior para cuidar las reservas del BCRA.

La medida aplica a pasajes, alquiler de autos, hospedajes y demás servicios turísticos en el exterior.

"A partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios.”

¿Cómo financiar un viaje al exterior?