El argumento que pone en jaque al poder de Mario Negri en Diputados

Los jóvenes dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) que consiguieron bancas en el Congreso se plantaron frente a los legendarios conductores del partido. Buscan "cambiar la lógica de funcionamiento" y se muestran en contra de las elecciones indefinidas.

Dentro del radicalismo hay una aguda interna que llevó a un sector del partido a reclamar, entre otras cosas, la postergación de la elección por la renovación de autoridades. En principio será el 17 de diciembre, pero buscan posponerlo hasta febrero o marzo.

Alfredo Cornejo quiere ocupar un cargo en el Senado, la jefatura de bloque o del interbloque. Pero la pelea de fondo es por la conducción del radicalismo. El diputado nacional Emiliano Yacobitti habló en MDZ Radio sobre la situación y desmintió la posibilidad de ruptura.

"El radicalismo está en un momento en el que hay que ordenar los espacios", dijo Yacobitti. Y aclaró que "la UCR viene de un crecimiento en estas elecciones y ahora tiene mucho más protagonismo. Eso hace que existan más tensiones, por lo que hay que buscar métodos para resolver esos ordenamientos, pero -la discusión- no pasa de ahí. Lo importante es que el radicalismo hizo una buena elección".

Consultado en Uno Nunca Sabe sobre si realmente hubo amenaza de ruptura de bloque, Emiliano Yacobitti aclaró: "No. Estamos marcando nuestra postura sobre cómo debe ser la elección de las autoridades: contemplar una renovación, contemplar a los dirigentes que ganaron en sus distritos y, sobre todo, aplicar cierta proporcionalidad para que todos puedan tener espacios de vocerías en las Cámaras que les permitan posicionarse en 2023 en sus distritos y para seguir frenando al kirchnerismo en en Congreso".

¿La pulseada es con Mario Negri, quien dice que tiene los votos para mantenerse en el cargo y es el cargo al que usted también aspira? "No es una cuestión de cargos sino de metodología de trabajo. La pulseada, si se quiere, es con todos los que creen que no debe haber una metodología y contra los que creen que se tiene que porotear y el que junto con la mitad más uno de los espacios se quiere quedar con todos los espacios".

Yacobitti planteó tres premisas para la distribución de los espacio:

"En base al expertise y la experiencia de cada uno de los diputados". "En base a una proporcionalidad lógica". "Dándole prioridad a quienes van a competir en 2023".

El diputado nacional tiene claro que "la sociedad nos necesita juntos para tener una alternativa en 2023". Sin embargo remarcó que "la diferencia es que algunos creemos que para poder estar juntos y seguir creciendo necesitamos cambiar la lógica de funcionamiento".

"Las elecciones indefinidas en los cargos no son buenas porque no le dan lugar a otros, porque obturan nuevos liderazgos. Hoy tenemos un radicalismo distinto, en la mayoría de los casos los diputados y senadores están en su banca por haber disputado una PASO y ganado un distrito. No le deben nada a nadie, salvo a la gente y por lo tanto quieren voz y voto", concluyó Yacobitti.