Suarez fue tajante sobre el avance de la minería durante su gestión

En la entrevista en vivo que le realizaron al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, en MDZ Radio, se le consultó sobre el futuro económico de la provincia. Dijo que él apostaba por la ley de minería, pero la descartó al no haber consenso social.

Da la impresión de que cuesta encontrar el futuro económico de esta provincia. ¿De qué vamos a vivir?, se le cuestionó al primer mandatario provincial, quien respondió: "Yo hice una propuesta al pueblo mendocino. Mendoza tiene una economía diversificada, pero yo plantee que con la minería teníamos una gran oportunidad, sobre todo en el sur. Eso significaba generar empleo y que la gente viva mejor, siempre en el marco de la sustentabilidad".

Sin embargo, el gobernador entiende que hubo una "disociación entre lo que yo pensaba y lo que pensó la gente, porque muchas personas salieron a las calles a decir que no querían ese crecimiento para Mendoza y yo soy un empleado de la gente, tengo que acatar".

Para Suarez hoy no hay un consenso social para la minería, a pesar de que reconoce que en las encuestas la cantidad de personas a favor y en contra es pareja. Pero "para que haya inversiones tiene que haber un consenso social", insistió.

Sobre el avance de la ley de minería a comienzos de su gestión, el gobernador asumió como un error "no haber sabido explicarle a la gente que esto se puede hacer bien. Mientras que por el otro lado se hicieron campañas de miedo, que es más fácil de difundir. Cantantes internacionales decían que cuando abrieran las canillas iba a salir cianuro, cosa que es mentira".

De hecho, el plan del gobernador era que "el dinero que se obtuviese se tenía que invertir en el agua. Entonces podíamos subvencionar a todas las fincas el riego por goteo, impermeabilizar todos los canales de Mendoza, etc, y ahí empezábamos a crecer en otro sentido". Sin embargo, Suarez fue tajante al asegurar: "Yo he dado por terminado este tema en mi gestión, porque creo que no hay consenso".