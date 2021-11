Rodolfo Suarez reconoció cuáles son los delitos que aumentaron en Mendoza

El gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suarez, estuvo en los estudios de MDZ Radio y habló sobre diferentes temas que preocupan a los mendocinos, ya en el tramo final de la campaña política hacia las próximas elecciones legislativas. Sobre la inseguridad aseguró que están trabajando en prevenirla, pero responsabilizó al contexto económico por su incremento.

"La inseguridad me preocupa muchísimo", aseguró el gobernador y luego contó que "recibimos una Policía que tenía menos balas que efectivos policiales, para que se den una idea. Ni hablar de combustibles y móviles". Aún así, aseguró que lo que subió en este último tiempo ha sido "el raterío, el robo de celulares y de cubiertas". Sin embargo, "hemos bajado los muertos cada 100 mil habitantes y el robo agravado, sin tomar fechas de 2020, cuando no había delitos porque la gente estaba encerrada y los controles eran muy grandes".

Suarez dijo que la clave a la que están apostando es hacer inteligencia. Y puso como ejemplo la iniciativa de Capital, "Ojos en alerta", una propuesta que él mismo calificó como "muy interesante" y contó que es un "sistema por WhatsApp, que se ha aplicado con éxito en otras partes del mundo. Le pido a la gente que participe".

Rodolfo Suarez estuvo en Uno Nunca Sabe, el programa de primera mañana de MDZ Radio.

El gobernador de Mendoza dijo que la inseguridad "tiene que ver con un contexto social económico muy grave que atraviesa el país. Tenemos altos grados de pobreza porque no hay inversión. Aparte tenemos una economía tan enferma que llamamos a una licitación para 50 vehículos y no se presentó nadie. Ahora no podemos comprar vehículos".

En ese sentido aclaró que si bien "el delito es multicausal y existe el delincuente natural, podríamos debatir mucho sobre este tema. Pero sin lugar a dudas los contextos sociales agravan esta cuestión. Es un tema complejo, pero nosotros lo trabajamos".

"Hay que equipar a la Policía. Pero también debemos tener un país con inversión, crecimiento, que la gente tenga su casa, se pueda ir de vacaciones", concluyó al respecto Suarez.