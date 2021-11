Diego Santilli cargó contra Aníbal Fernández por la inseguridad

La inseguridad se transformó en el principal tema de preocupación social, sobre todo por lo que generó el asesinato del kiosquero Roberto Sabo. Ahora la campaña también quedó absorbida por el tema y los cruces de declaraciones. Diego Santilli, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires por el frente Juntos, cruzó al ministro de Seguridad Aníbal Fernández y dijo que la situación está desbordada.

"Está desbordada la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y golpea transversalmente a todos. Hay que terminar con los delincuentes violentos que entran por la puerta y salen por la otra. Los delincuentes tienen que estar presos”, aseguró.

Fernández había dicho que durante el Gobierno de Cambiemos se liberaron más presos que en la pandemia. Santilli indicó que no es real: “No es verdad. Miren las cifras de la tasa de ocupación penitenciaria en la República Argentina. Hoy hay 10 mil detenidos menos. Lo hacen a propósito, construyen un relato para generar un contra-relato a los problemas de verdad. Hay que dejar de mirar para atrás, hay que mirar para adelante y generar dispositivos para que el ciudadano denuncie".

Y agregó: "Los vecinos de Ramos Mejía dicen cosas tremendas, como que se quieren escindir de La Matanza. La solución es enfrentar a los delincuentes, hacer que los narcos retrocedan y voltear los bunkers como los volteaba Vidal. Acá tiene que haber un plan claro y contundente, pero para que haya un plan tiene que haber decisión política. No hubo un plan durante un año y medio".

Santilli se sumó a la idea de analizar la baja de la edad de imputabilidad. “Hay que poner arriba de la mesa la discusión. No digo que un menor tiene que tener el mismo tratamiento que un mayor”, señaló. Además, pidió por la aprobación de la reforma del Código Procesal Penal. "No construyan un relato, enfrenten el problema. ¿Por qué no vota el bloque oficialista la modificación del Código Procesal Penal para que los delincuentes por delitos violentos no entren por una puerta y salgan por la otra?", dijo

Según el candidato del PRO, hay obstáculos para denunciar y, así, también se genera un subregistro de delitos. “Para transparentar las cifras tenés que permitirle a los ciudadanos que primero hagan una denuncia en cualquier comisaría, no donde tuvo lugar el hecho. Cuando querés desalentar la toma de denuncias es porque no querés reconocer que tenés un problema. La única manera de resolver un problema es reconociendo que lo tenés", esgrimió el candidato.

Buscá los indicadores de la Ciudad de Buenos Aires: todos fueron a la baja. Yo tengo un estilo, una forma de trabajar: la Ciudad tiene hoy 19.000 policías en la calle que antes estaban haciendo trabajo administrativo, modifiqué todo el sistema de toma de denuncias y aplicamos la tecnología de la era en que vivimos, además aggiornar los códigos de una vez por todas”.