Video: el insólito spot electoral de Juntos por el Cambio que imita a El Juego del Calamar

Griselda Galleguillos, concejala en la localidad salteña de Rosario Lerma y candidata a senadora provincial, protagonizó un bizarro spot de campaña en el cual baila y hace alusión a la serie de Netflix "El Juego del Calamar".

Allí, Galleguillos manifiesta su apoyo a Carlos Zapata, quien aspira a ser diputado nacional por su provincia y en representación de Juntos por el Cambio, mientras que utiliza una gorra amarilla del exlegislador nacional, Alfredo Olmedo.

"Jugaremos gana el amarillo. Votaremos gana el amarrillo", dice Galleguillos mientras baila su "cumbia electoral". "Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos", agrega en alusión a la dinámica que posee la popular serie surcoreana transmitida en plataformas de streaming.

Griselda Galleguillos en agosto de 2021, antes de las elecciones PASO,

Asimismo, no es la primera vez que Galleguillo lleva a cabo promociones de campaña no convencionales. Previamente, también rapeó en el Concejo Deliberante de Rosario Lerna. "Algunos dirán, qué le pasa a esta muchacha. Pa' decir la verdad no necesito estar borracha", dijo mientras bailaba en una terraza de la provincia norteña.