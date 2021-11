La reina Cristina, la inexperiencia para gobernar y "Cornejo 2023"

Alfredo Cornejo juega un doble rol en las elecciones. Es candidato a senador nacional y también una pieza clave en el armado nacional de Juntos por el Cambio. Por eso encaró una campaña compleja. En la entrevista que tuvo con MDZ reveló detalles de esa realidad y tuvo algunas definiciones importantes. La necesidad de "sacar" a Cristina del poder, la oportunidad de Alberto Fernández de ser resiliente en la derrota y una autocrítica: para Cornejo en 2015 Juntos por el Cambio no estaba preparado para gobernar.

Las 10 definiciones de Cornejo a una semana de las elecciones

El escenario electoral: "Tenemos que influir sobre los temas nacionales, porque podés hacer una muy buena gestión en la provincia o un municipio brindando los servicios sustantivos, pero por más que sea óptima, te van a faltar cosas".

Lo que falta en Mendoza: "En el Estado provincial siguen faltando muchas cosas. Si bien estamos muy orgullosos de estos seis años sabemos que falta mejorar muchas cosas".

Cristina, la reina: "No puedo explicar el tema particular con Cristina porque la verdad es que no he hablado en mi vida con Cristina. Ni siquiera he estado en una reunión. Nunca. Es inaccesible Cristina. Es una reina de la monarquía".

Los cobardes que no se quejaron: "La sociedad tuvo muchas contemplaciones. Entre otras cosas, porque hubo una dirigencia política muy cobarde, también en la oposición, que no dijo ni pío".

La falta de experiencia de Juntos por el cambio: "No creo que hayamos llegado tan preparados para 2015; yo soy muy crítico, incluso lo vi como gobernador en relación con la Nación. Pero creo que llega más preparada la sociedad; más consciente de lo que pasa. Los candidatos no dijeron en su momento que había una bomba de tiempo".

Las chances de Alberto: "Yo creo que va a tener la chance de ser un estadista en la derrota y decidir hacer las cosas que hay que hacer, total ‘ya estoy frito’. Sin posibilidad de reelección y demás…Podrían decir que no lo van a dejar, pero el sistema es hiperpresidencialista".

El rol de la oposición en la crisis: "Como oposición debemos ser la del equilibrio del poder. No tenemos que alentar movilizaciones, pedidos de renuncia del presidente y cosas de ese tipo. Tenemos que contribuir con el país".

Cornejo 2023: "Si se arma un equipo y todo el radicalismo se arma para competir contra Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta; estoy. Si se arma un equipo, estoy".