La interna peronista que resurgió tras la frase de Alberto Fernández sobre Córdoba

“Córdoba debe integrarse al país, ser parte de Argentina de una vez y para siempre”. Esas palabras del presidente Alberto Fernández irritaron aún más la distante relación que el electorado cordobés mantiene con el Frente de Todos (FdT) en general y con cualquier expresión política que huela a kirchnerismo.

A días de las generales, los dichos desataron la polémica. Juntos por el Cambio (JxC) y el peronismo cordobés aprovecharon la frase, se quedaron con un fragmento y salieron a abonar la grieta en el último tramo de la campaña. Apuntar contra el kirchnerismo es un negocio redituable en la geografía cordobesa en términos electorales.

Todo el espectro político salió a repudiar los dichos, mientras que el Gobierno nacional intentó bajarle el tono al video y ponerlo en contexto. El vídeo viral dura 21 segundos, mientras la filmación entera supera los dos minutos.

“Claro, presidente, Córdoba no forma parte del país que ustedes quieren, los cordobeses hace tiempo que se lo venimos diciendo en las urnas”, tuiteó el candidato a senador de JxC, Luis Juez, a quien varias encuestas le dan un intención de voto por encima del 50 por ciento y gusta de calzarse el traje de principal opositor al kirchnerismo.

Claro Presidente, #Córdoba no forma parte del PAÍS que USTEDES quieren, los cordobeses hace tiempo que se lo venimos diciendo en las urnas.. https://t.co/g39pPxyJOg — Luis Alfredo Juez (@ljuez) November 7, 2021

Por su parte, el candidato a diputado de JxC, Rodrigo De Loredo, salió también a cargar contra el Gobierno: “No es que Córdoba sea antikirchnerista, el kirchnerismo no comprende a Córdoba porque no comprende los orígenes de nuestra provincia, vinculados al esfuerzo, a la producción, al mundo académico y universitario. Me parece que esos dichos son un eslabón más de una relación conflictiva entre un poder autoritario, extremadamente estatista y nuestra provincia”, dijo este lunes.

En el video completo, Fernández le dedicó un párrafo al gobernador Juan Schiaretti. “Quiero decirles que no comparto lo que piensa el gobernador de ustedes (por Schiaretti). No todo es lo mismo. Yo no choqué en Argentina. La Argentina la chocaron los amigos de él, no yo”, disparó Fernández en relación al vínculo que el mandatario forjó con el expresidente, Mauricio Macri.

El peronismo cordobés recogió el guante y apuntó contra Alberto Fernández. “Lamentamos profundamente los dichos del presidente sobre Córdoba. Esto confirma la mirada unitaria que tiene del país. Todo lo que pase fuera del AMBA no es Argentina”, escribió en su cuenta de Twitter el bloque del oficialismo cordobés que en las últimas semanas buscó reforzar la campaña marcando su distancia entre la Casa Rosada y el Interior.

Lamentamos profundamente los dichos del Presidente @alferdez sobre Córdoba. Esto confirma la mirada unitaria que tiene del país. Todo lo que pase fuera del AMBA no es Argentina. — Bloque Córdoba Federal (@CordobaFederal) November 7, 2021

“Me encantaría que vengan a ver cómo se ve la Argentina desde el interior. Es doloroso escuchar esas cosas, es bastante lamentable escuchar estas ideas”, reforzó este lunes la candidata a diputada por Hacemos por Córdoba (HxC), Natalia de la Sota, en declaraciones a Cadena 3.

La respuesta del Gobierno

Ante la polémica que desató el video, desde el oficialismo salieron a bajar el tono. “??Basta de mentiras. El Gobierno nacional nunca discriminó a Córdoba”, escribió en su cuenta de Twitter el candidato a senador por el FdT, Caserio.

Basta de mentiras. El gobierno nacional nunca discriminó a Córdoba.



Acá pueden ver el video completo, sin recortes mal intencionados, de las palabras del presidente @alferdez. pic.twitter.com/nQQGWUZmAv — Carlos Caserio (@CaserioCarlos) November 8, 2021

Este lunes, Gabriela Cerruti, portavoz presidencial dijo: “El presidente no solo no dijo lo que le intentan hacer decir, sino que dijo todo lo contrario. Sostuvo que Córdoba nunca ha sido discriminada durante este Gobierno y que espera que se integre, como todas las provincias, a la senda de crecimiento de la Argentina”.

“Yo prometí en la campaña que no íbamos a hacer ninguna discriminación con Córdoba, y tengo la íntima tranquilidad de haberlo cumplido”, dijo Alberto Fernández en el video.

Lo cierto es que en términos económicos la Casa Rosada honró los acuerdos con Córdoba y no lo forzó a una salida judicial como fue durante los gobiernos anteriores. No hubo retrasos por los envíos de la Caja de Jubilaciones y Córdoba fue una de las tres provincias que más desembolsos recibió por parte de Nación.

Encuentro

El video de Alberto Fernández fue grabado durante una reunión hace 10 días con intendentes cordobeses que fueron a Buenos Aires en el marco de un encuentro político, donde el jefe de Gabinete, Juan Manzur, oficio de anfitrión, escoltado por Caserio y el secretario de Obras Públicas de la Nación y aspirante de diputado nacional, Martín Gill.

Al mitín en el Centro Cultural Kirchner (CCK) acudieron más de 100 jefes comunales de todo la provincia, un dato clave para proyectar el armado del 2023 del peronismo cordobés. Precisamente, esas ciudades son las que tienen un puntito rojo en el Centro Cívico.