Gabriela Cerruti defendió a Alberto Fernández en su nueva polémica con Córdoba

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que Córdoba "nunca ha sido discriminada durante este Gobierno" y subrayó que la provincia mediterránea "forma parte central de las iniciativas y preocupaciones".



"El presidente Alberto Fernández no solo no dijo lo que le intentan hacer decir, sino que dijo todo lo contrario. Sostuvo que Córdoba nunca ha sido discriminada durante este gobierno y que espera que se integre, como todas las provincias, a la senda de crecimiento de la Argentina", sostuvo Cerruti, en la Casa Rosada.



Al respecto, amplió: "No es momento para generar falsas antinomias, mucho menos tergiversando dichos o inventando fake news. La senda del crecimiento de Argentina tiene que encontrarnos unidos en la construcción de un país más justo, dinámico y federal".

En sintonía, la portavoz apuntó que el presidente "reiteró su afecto y compromiso con el pueblo de Córdoba, provincia que forma parte central de las iniciativas y preocupaciones de este Gobierno".



"El presidente -remarcó la funcionaria- sostuvo que nunca hemos discriminado a Córdoba, que merecen la misma atención y el mismo reconocimiento que todos los argentinos y argentinas. Pero más que palabras y fake news, lo que importan son los hechos".



Asimismo, indicó que "durante el gobierno de Alberto Fernández se terminó con la histórica deuda con la Caja de Jubilación provincial, lo que benefició a millones de cordobeses y cordobesas".

En paralelo, expresó que se están "llevando adelante más de seiscientas obras y proyectos con una inversión de casi setenta mil millones, un 56 por ciento más que lo prometido, y nunca cumplido, en el último año del Gobierno de Mauricio Macri".



"Tenemos en marcha autopistas, rutas, planta de tratamiento de líquidos cloacales, hospitales y universidades además de casi doscientas obras del Plan Argentina Hace", describió Cerruti.

La portavoz, en ese sentido, puntualizó que "junto a los productores locales acompañamos el proyecto de las cuatro plantas de bioetanol que marcan un hito en el cambio del paradigma para agregar valor a la producción primaria mientras se responde al mismo tiempo a la crisis climática".