Por qué Alberto Fernández se convirtió en un blanco fácil para memes

Gabriel Slavinsky, psicólogo y analista político especializado en comunicación política, se refirió a cómo la figura de Alberto Fernández se ha ido "convirtiendo en un meme" y qué medidas ha tomado al respecto el Frente de Todos.

Para Slavinsky, el meme de Alberto Fernández "es el síntoma, no la enfermedad. "Es la consecuencia de un presidente que busca explicar todo y sobreexpuesto en demasiados temas", explicó.

El psicólogo y analista dijo que tras el resultado de las PASO, Alberto Fernández bajó su perfil. Pero antes, "tuvimos un presidente que se posicionó en un primer plano en la pandemia, lo hizo a mi entender por su posición en el Frente de Todos, la de articulador no de líder. Ese primer plano sobre un solo tema podía ser hasta funcional, era el comandante en jefe contra una pandemia, él diagnosticó el objetivo: 'Menos de 100 mil muertos', dijo. Y luego su sobreexposición lo complicó, porque planteó ese objetivo, 'cuidar la viuda por sobre cualquier otra cosa'. Es como ir a una guerra y decir 'ningún soldado nuestro va a morir'. Difícil", explicó.

La cuarentena o "cuareterna" como muchos la llamaron fue uno de los primeros disparadores de memes de Alberto Fernández.

En tanto que Slavinsky entiende que la foto de la fiesta clandestina en Olivos consolidó aquella situación, que comenzó con la sobreexposición de Alberto Fernández. Antes de la foto de Olivos, había cometido furcios, fallidos, errores discursivos, ya había quienes decían que 'hablaba de todos los temas como si fuese un remisero'. Ante esa sobreexposición, encima se rompió su credibilidad con el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez".

"Luego vino el tratamiento de la foto, con una autocrítica por parte de Alberto Fernández correcta pero muy limitada, muy pobre. Está bien hacer autocrítica pero no de ese modo. Dice 'mi querida Fabiola organizó una fiesta que no debía' y después se enoja cuando en los medios dicen que culpó a su pareja. Yo creo que el presidente no quería responsabilizar a Fabiola, pero pienso que se equivocó desde lo discursivo. Lo que vale es el contenido de sus palabras", concluyó.