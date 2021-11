La nueva encuesta que alegra a Juntos por el Cambio y liberales y enfurece al Frente de Todos

La proliferación de encuestas en los últimos días viene confirmando un panorama poco alentador para el Frente de Todos de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre: una derrota contundente a nivel nacional y en los principales distritos que debilitará al kirchnerismo y generará más tensiones dentro de un oficialismo muy desgastado por las internas.

Un relevamiento realizado por la consultora Federico González y Asociados ratifica la tendencia generalizada de los sondeos previos: que Juntos por el Cambio ganará las elecciones reteniendo la gran mayoría de los votos que cosechó en las PASO a través de sus distintas listas, que el Frente de Todos no revertirá los resultados ni conseguirá sumar votos de los que no fueron a votar en las primarias, y que los nuevos partidos liberales representados por Javier Milei y José Luis Espert se consolidarán como terceras fuerzas, desplazando a la izquierda.

En la Ciudad de Buenos Aires, la lista de Juntos por el Cambio encabezada por María Eugenia Vidal se impondría con el 48,8% de los votos, seguida por el Frente de Todos de Leandro Santoro que conseguiría el 25,1%. El tercer puesto quedaría para La Libertad Avanza de Javier Milei, con el 16,7%; mientras que el Frente de Izquierda y los Trabajadores que lleva como primera candidata a Myriam Bregman llegaría al 7,1%, y finalmente el partido Autodeterminación y Libertad de Luis Zamora cerraría con el 2,3%.

El Frente de Todos podría marcar la peor derrota electoral del peronismo unido.

Por su parte, en la Provincia de Buenos Aires se acentuará la polarización aunque Juntos por el Cambio, con Diego Santilli y Facundo Manes a la cabeza, estiraría su ventaja y ganaría con el 43%, siete puntos por encima del Frente de Todos que con su lista liderada por Victoria Tolosa Paz obtendría el 36,2%. A su vez y en contraste con las PASO, el tercer lugar se lo quedaría la agrupación Avanza Libertad de José Luis Espert con el 7,7% de los votos, superando por dos puntos al Frente de Izquierda de Nicolás del Caño (5,7%) y Vamos con Vos de Florencio Randazzo (5,1%).

Cabe mencionar que ambas mediciones incluyen la proyección de indecisos y el descuento del voto en blanco.

De todas formas, el periodista y columnista de MDZ Radio Paulino Rodríguez hizo una advertencia en el programa +Voces, del canal LN+, sobre la confiabilidad de las encuestas: "Si fuera por mí, no las pondría. Creo que las encuestas son un instrumento de la acción política, porque no puede ser que alguien mida con cierta rigurosidad y le dé 10 puntos, y otro haga lo mismo y le dé 4 puntos. Las dos no pueden ser ciertas. Eventualmente, la sociedad se revela en el cuarto oscuro. De todas formas, marcan cierta tendencia".