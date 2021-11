El lapidario pronóstico sobre el Gobierno de un reconocido economista

El economista Juan Carlos de Pablo aseguró que el Gobierno tiene que planificar los próximos dos años previendo que los resultados de las PASO se van a repetir en noviembre.

De Pablo aseguró que el oficialismo "va a tener que deglutir esta nueva realidad de debilidad política". "Eso le da en un país presidencialista como el nuestro un techo político. La debilidad política es inherente: José María Guido, Estela Martínez de Perón, Fernando De la Rúa. Eso es un techo", explicó el economista.

"Vos políticamente podés hacer las cosas bien dentro del techo o mal y entonces en lugar de estar en el techo vas a estar en el quinto subsuelo", fue el sombrío pronóstico que lanzó de Pablo.

"No hay equipo económico ni formal ni informal, no hay un funcionario que tenga suficiente autoridad para decir muchachos, vengan, yo los voy a juntar. Y entonces eso incluye al presidente del Banco Central, que no es independiente", agregó el economista.

El economista también criticó el congelamiento de precios por 90 días impulsado por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. "Con debilidad política las unilateralidades no funcionan. Yo no tengo ningún problema que digan ‘mirá, voy a congelar los precios a partir de un programa, enfocarme en la inflación inercial, etcétera, que es el Plan Austral'. Ahora, la unilateralidad es una locura", completó de Pablo.

"Pensemos desde la debilidad política. Dentro de eso hay que ver cómo se organiza o cómo se reorganiza el oficialismo", añadió de Pablo.

Sobre la inversión millonaria en hidrógeno verde anunciada por el Gobierno, de Pablo señaló que "la forma en que hay que evaluar si esta es una buena o una mala idea es qué le das vos al extranjero para que venga. Para hidrógeno verde necesitás una cosa que sólo existe en Rio Negro, así que bancate Argentina porque la rentabilidad esperada es tan grande que es a prueba de los gobiernos argentinos".