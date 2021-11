La tensión entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich fortalece el posicionamiento de Mauricio Macri

Mientras Patricia Bullrich avanza en sus diferencias con Horacio Rodríguez Larreta dentro de la relación de fuerzas en el PRO, en el entorno de Mauricio Macri ven con más optimismo su posicionamiento. Creen que el desgaste que le ocasiona la presidenta del PRO al jefe de Gobierno porteño termina siendo funcional al expresidente porque encarna con más contundencia el liderazgo del ala dura frente a las “palomas”.

Si bien Macri tiene un rechazo duro en un sector del electorado, también es cierto que su perfil y la postura que ha adoptado desde el final de su mandato presidencial lo ponen mucho más competitivo frente a una grieta K-anti K que no deja de estar presente en el escenario político. “Horacio sigue sin entender que el antikirchnerismo sigue más vigente que nunca y ahora se activa después del escandaloso sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa Hotesur. No hay lugar para instalarse en el centro”, dice un diputado de ese espacio político.

“El espacio del centro a la izquierda lo va a ocupar el radicalismo con Facundo Manes, pero la sociedad está girando a la derecha y lo pone a Horacio en una situación incómoda”, agrega. El dato central para los macristas es que Bullrich y Miguel Pichetto, fieles representantes del sector de los “halcones”, son reconocidos por ese electorado, pero no tienen la capacidad de construcción política ni de liderazgo suficiente como para ofrecer una oferta electoral atractiva, dependen del fundador del PRO.

“De las tres figuras presidenciales de nuestro espacio el que mejor timming exhibe es Mauricio porque es la contracara simbólica de Cristina y el kirchnerismo y posee una base electoral muy fiel, además no se muestra ansioso, ni apurado en blanquear algún tipo de aspiraciones presidencial”, admite un allegado a Emilio Monzó, quien se muestra neutral en esta contienda. Macri sabe si tiene garantizado un piso del 15% en una PASO por la presidencia, un número más que respetable.

El expresidente no va anticipar su estrategia al 23, no tiene apuro porque se siente cómodo demostrando que es una figura central dentro de Juntos por el Cambio que no se puede jubilar así nomás, como pretendían muchos protagonistas del ala moderada del PRO. “Le quería poner las pantuflas y el pijama, pero después de las elecciones demostró que está vigente y su figura se ha revalorizado en contraste con el desastre de Alberto Fernández”, comenta un dirigente peronista no K.