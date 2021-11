Aníbal Fernández habló sobre la deuda con el FMI y le envió un mensaje a la oposición

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró hoy que el Congreso "tiene que llevar un debate serio" sobre el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reiteró la posición del Gobierno respecto de que un eventual acuerdo con ese organismo no puede generar "más dolores de cabeza para el pueblo argentino".



"El Congreso tiene que llevar un debate serio donde las situaciones van a ser complicadas desde el punto de vista que planteamos", sostuvo el funcionario en referencia al contrapunto parlamentario con la oposición.



En declaraciones al canal C5N, Fernández reiteró la postura del Gobierno respecto de "no hacer un acuerdo a cualquier precio, donde sufran los trabajadores, los viejos, los pibes, las mujeres embarazadas y las personas con discapacidad".



Al respecto, el funcionario abogó por "trabajar fuertemente para encontrar una alternativa que es por la que estamos yendo, y por la que rema" el ministro de Economía, Martín Guzmán.



Esa alternativa, subrayó Fernández, consiste en un acuerdo en el que "no tenga que pasar más dolores de cabeza el pueblo argentino".