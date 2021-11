Un experto enterró el sueño de los intendentes que quieren otra reelección

En diálogo con MDZ, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez afirmó que la Ley Provincial 14.836 marca un avance progresivo desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la protección del sistema de derecho. Se trata de la norma que establece solamente una reelección para los intendentes de Buenos Aires y para Gil Domínguez garantiza el principio de igualdad ante la Ley.

En concreto, el constitucionalista sostuvo que la ley que limita las reelecciones en la Provincia de Buenos Aires no deja abierta la posibilidad de interpretaciones, cerrando la puerta a algunos intendentes que buscan un tercer mandato en detrimento del resto de las personas que eventualmente quisieran ser candidatas que podrían tener solamente dos mandatos. El experto remarcó: “No solamente esta Ley es constitucional, sino que con respecto al anterior régimen es un gran avance institucional y de tutela de los derechos. Fundamentalmente porque no existe ni un derecho constitucional, ni un derecho humano a la reelección indefinida”.

Así mismo Andrés Gil Domínguez dijo que la ley ya se aplicó en estas elecciones legislativas, limitando a Senadores, Diputados, Concejales y Concejeros escolares, por lo cual si se revoca o modifica se rompe el principio de igualdad ante la ley.

En este sentido, agregó: “Desde el punto de vista jurídico no hay argumentos sólidos para sostener este cambio de regímenes”. En cuanto al cuestionado artículo 7 de la ley el constitucionalista, fue claro al decir: “Primero no afecta el principio de retroactividad de las leyes, cuando se aplico no hubo ninguna aplicación retroactiva porque se aplico sobre los mandatos en curso, en ejercicio. Segundo el código Civil y Comercial establece que las leyes pueden tener efectos retroactivos, siempre y cuando no violen derechos amparados en la Constitución. Y no hay un derecho humano ni constitucional sobre la reelección, por lo cual no se viola ningún derecho”.

Por ultimo Gil Domínguez se refirió a la presión de los intendentes del Frente de Todos para derogar la ley, esto nos decía: “Los fundamentes que esgrimen son exclusivamente de egoísmo y de elite política. Es una clase política que sigue sin escuchar lo que el cuerpo electoral manifiesta en los actos electorales. Es un total divorcio de la realidad, piensan exclusivamente en forma egoísta en su proyección política, sin impórtales primero la sanidad institucional que implica un limite a las reelecciones y segundo a la necesidad que implica la renovación de la política. Esto lo que hace es alimentar a los extremos que aparecieron en los últimos tiempos”.