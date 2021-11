La audaz afirmación de Alberto Fernández sobre Cristina Fernández de Kirchner que impactó en el Frente de Todos

A diferencia de lo que aseguran la mayoría de los periodistas y analistas políticos, la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner todavía no llegó a un punto de quiebre y ambos intentan sostener cierto vínculo por simple conveniencia, aseguró el escritor Jorge Asís. Sin embargo, ello no quita que el presidente haga comentarios ácidos sobre la vicepresidenta que causan impacto en el Frente de Todos.

"Entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la receta actual es la de debilitar sin destruir", aseguró anoche Jorge Asís en conversación con el periodista Luis Novaresio en el canal A24, al referirse sobre los motivos por los que la vicepresidenta mantiene un silencio sepulcral luego de la derrota electoral del 14 de noviembre.

En ese sentido, el ensayista y analista político comentó los detalles sobre la comida que el presidente organizó el miércoles pasado en Olivos junto con intendentes peronistas y algunos ministros, luego del acto del Día de la Militancia. En ese encuentro, el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, había asegurado que el oficialismo había perdido las elecciones porque "faltaba peronismo en la provincia de Buenos Aires y en la Nación".

"El que cerró fue el Presidente y dijo algo que no fue tomado en su justa magnitud por los analistas. Alberto aseguró que la Doctora (Cristina Fernández de Kirchner), con su estilo epistolar, le quitó 10 puntos al Frente de Todos”, reveló el exdiplomático.

Para Asís, cuyos análisis suelen ir a contramano de lo que se escucha habitualmente en televisión, Alberto Fernández tiene hoy "dos grandes pilares" que juegan a su favor: "los mini gobernadores (los intendentes) y los camperas (sindicalistas), en desmedro, tampoco asumido, de La Cámpora y por supuesto de la Doctora, que le da la última oportunidad".

"El gobierno de la Doctora que preside Alberto Fernández ahora es el gobierno de Alberto Fernández que tiene como vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner, con el silencio que otorga la propia Doctora", graficó.

Asimismo, Asís remarcó que el Presidente "tiene una mesa política que está caracterizada por una distancia muy crítica de La Cámpora y de la Doctora", que está integrada por Héctor Daer, Gustavo Beliz, Gabriel Katopodis, Juan Zabaleta, Julio Vitobello "y el que volvió sin haberse ido: Juan Pablo Biondi"

"Alberto se equivocó muchísimo, desde Vicentín para acá lo suyo fue un juego de error y equivocación, pero tonto no es: él sabe que no se puede pelear con la Doctora, quien tampoco quiere mayor beligerancia. La receta es debilitar sin destruir; es decir, te quito influencia pero no te destruyo. Hay una desconsideración hacia el otro", analizó.

Respecto a la actitud sigilosa de Cristina Fernández de Kirchner, Asís manifestó que "el problema que puede tener la Doctora es que la quieran debilitar más, o sea, que le quieran tajear un poco más el tema de los senadores y generarle otro bloque separado. Y la Doctora, que sabe de poder, entiende que es un momento donde la adversidad está en plenitud. Entonces, está ideal para el silencio, de estrategia y de espera".