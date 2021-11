El gobierno volvió a culpar a su enemigo preferido para maquillar las internas

Una vez más la amenaza de implosión interna. La expresión de Roberto Feletti respecto a la necesidad de aumentar las retenciones a la carne para desarticular el precio internacional y garantizar el consumo interno despertó un foco de conflicto en el gobierno nacional. Ayer el ministro Matías Kulfas intentó llevar tranquilidad asegurando que tuvo una actitud que no se recomienda en un funcionario porque pensó en vos alta, pero esa frase le ha valido una cascada de críticas en las redes sociales por parte de militantes del kirchnerismo. Este jueves, Gabriela Cerruti intentó dar el tema por terminado y cargó contra el enemigo preferido del Gobierno: la prensa.

"Hay un exceso de vocación por charlas contadas en off de récord, pero no es la realidad del Gobierno", dijo a portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, y agregó que "no hay cruces entre ministros, sino un trabajo conjunto y valioso".





En su habitual rueda de prensa la vocera presidencial sostuvo que se trabaja con "mucho espíritu de armonía" y destacó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, es quien "lidera la confección del plan plurianual en conversaciones con todos sectores del Gobierno y el Parlamento, y con el staff del FMI".

Respecto al consumo de carne, dijo que "es el turno de avanzar con el tema del precio de la carne", que registró alzas en los últimos días y, en ese sentido, adelantó que "habrá novedades próximamente".



"Va a haber novedades próximamente. Están los ministros (de Desarrollo Productivo) Matías Kulfas y (Agricultura) Julián Domínguez, junto con el secretario (de Comercio Interior) Roberto Feletti, trabajando en mucha armonía para tomar mejores medidas. Serán anunciadas por el Presidente (Alberto Fernández) cuando haya que comunicarlas", señaló Cerruti, en su habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa Rosada.

"Es un tema complejo porque no solo tiene que ver no solamente con la producción en Argentina sino con el especial momento de los precios de los alimentos en el mundo, que sabemos cómo ha escalado después de la pandemia, con lo cual no es una sola medida la que va a resolver la cuestión", observó Cerruti.

Tensión en Casa Rosada

Más allá de que se intentan minimizar las diferencias, está claro que hay puntos de vistas encontrados dentro de la Casa Rosada. En ese contexto, fue interpretado como una señal que Roberto Feletti se reuniera ayer con el dirigente social Juan Grabois.

“Acordamos en la importancia de consolidar la política de precios y garantizar el acceso de las y los argentinos a una canasta amplia de alimentos, bienes de consumo masivo y medicamentos”, dijo Feletti luego de ese encuentro.

Grabois ha criticado anteriormente a Matías Kulfas y lo responsabilizó por la derrota en las PASO. En concreto pidió terminar con "los Kulfas de la vida".