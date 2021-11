Más tensión en el partido de López Murphy: la oposición reclama internas

Cuando la conducción de Republicanos Unidos armó las listas y decidió ir a un pacto con Juntos por el Cambio en CABA se desató una crisis política inusual por el malestar de muchos afiliados que consideraron “inconsulta” toda la movida del oficialismo y varios concurrieron a la Justicia denunciando la supuesta falsificación de avales para presentarse a competir en las PASO dentro de la coalición que hegemoniza el larretismo. Hoy se llevará a cabo una Convención para definir la política de alianzas ya que prescribió el acuerdo electoral con JxC en medio de un clima de tensión por parte de los sectores opositores.

La agrupación Unión Liberal que intenta impulsar el liderazgo de Agustín Etchebarne exige que en abril se realicen elecciones internas con un reglamento consensuado por todas los sectores se opusieron desde el vamos a la conformación de la listas “a dedo” y la decisión “inconsulta” de participar de la primaria de JxC.

“La Convención está digitada por el oficialismo y tienen amplia mayoría pero es una gran farsa avalada por la Justicia Electoral, cuando en julio no llamaron a elecciones para elegir a los miembros de ese cuerpo, informaron que si las habían realzado y que eran los electos cuando fueron puestos arbitrariamente”, comenta un vocero opositor.

Agustín Etchebarne

“Nadie impugno porque sino el partido no se aprobaba pero existía un compromiso no escrito de que esas autoridades solo iban a organizar las internas de abril del año próximo”, agrega otro dirigente de Unión Liberal. Mientras que en el oficialismo aseguran que “todo se hizo legalmente y quienes critican no tienen ninguna representatividad y van a ser derrotados en las urnas, otros serán expulsados por haber hecho campaña por Javier Milei”. Y agregan que “ellos reaccionan así porque no les dio para ser candidatos en nuestras listas, caso contrario no dirían nada”.

Según los voceros de Unión Liberal, en el oficialismo de RU “Yamil Santoro es el coordinador”, porque los demás le reconocen su talento para la rosca. Pero es una mesa de cuatro patas: “ Santoro y los chicos que le responden, todos vienen la agrupación Mejorar, Ricardo López Murphy y su operador Jorge San Martino con la vieja guarda de Recrear, Fausto Spotorno y la legisladora electa Marina Kienast, Gustavo Segre, Pablo Donatti y Gabriela Malerva”. Los opositores aseguran que hay diferencias entre ellos pero el poder lo controla Santoro por delegación de López Murphy. Obviamente en el oficialismo desmienten esas versiones y aseguran que son un bloque homogéneo y que en la Convención se van a aprobar dos expulsiones.

“Sabemos que se viene una caza de brujas de Yamil para además imponer la continuidad de Republicanos con el larretismo”, responden desde la oposición. Y además son muy críticos con la alianza con JxC y el armado de las listas. “Sandra Pitta y Roberto García Moritán llegaron como paracaidistas, tenemos la información respecto a que fueron puestos por el larretismo”, aseguran. “Tampoco nos queda claro quien financió la campaña pero consideramos que el balance fue negativo para el partido”.