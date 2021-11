La polémica declaración de Martín Guzmán que despertó críticas

El ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó declaraciones durante el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2021 que organizó el Banco Central (BCRA) y que se desarrollaron durante todos los miércoles de este mes. Allí, el funcionario dejó una polémica frase que tuvo mucha repercusión: "Necesitamos acciones tributarias para evitar que los ricos se hagan más ricos y los pobres, más pobres”.

El concepto vertido por el titular del Palacio de Hacienda generó distintas reacciones, sobre todo en las redes sociales, donde fue muy criticado.

En ese mismo evento, Guzmán destacó la importancia del acuerdo de precios entre los sectores público y privado, con el objetivo de anclar expectativas inflacionarias. "La economía crecerá más del 9% este año, la inversión también lo hará en el orden del 30 por ciento, vemos números favorables en empleo y exportaciones. En concreto, hoy se ve progreso en la Argentina y el principal escollo es la deuda con el FMI que se debe refinanciar en términos que permitan una recuperación de nuestra economía", afirmó.

Asimismo, aseguró hoy que la inversión crecerá 30% este año, en línea con los principales indicadores que incluyen empleo y exportaciones, y afirmó que el principal "escollo" para consolidar esta recuperación de la economía es la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En cuanto a los efectos de la suba de precios, subrayó el rol preponderante que cumplen los sectores público y privado, más los sindicatos, para cerrar acuerdos de precios que permitan anclar las expectativas inflacionarias.



"Es necesario que todos los actores sean parte de esta mesa y tengan la voluntad de construir un ancla más dentro de este esquema para que la economía pueda ir en esa línea de tranquilidad por la que nosotros abogamos, que se basa en que haya más trabajo, más dinamismo productivo y más estabilidad, estabilidad macroeconómica en general, y de precios en particular", sostuvo el ministro.

En cuanto al contexto económico internacional, remarcó que la expansión fiscal no es suficiente para corregir las asimetrías sociales que produjo la pandemia, sino que se debe avanzar en una política tributaria más agresiva que permita corregir esas desigualdades.



"Es muy importante desde la política pública construir condiciones para que lo que viene en el mundo no sea regresivo para nuestro país. Hace falta una solución impositiva global para lidiar con la elusión impositiva de las corporaciones internacionales, que además se beneficiaron de las inversiones que hizo el Estado", explicó.



También remarcó que "el Estado debe poder ir construyendo mayor resiliencia, dependiendo menos del endeudamiento y de la emisión monetaria para el financiamiento de las políticas públicas. Y también ser capaz de jugar un rol contracíclico, impulsando la demanda agregada de una forma que propicie la continuidad de la recuperación económica".



En el plano comparativo con la foto de la economía a fines del año pasado, Guzmán remarcó el progreso registrado gracias a la "construcción de condiciones que nos permiten tener un futuro mejor. Con desafíos grandes, a los que estamos enfrentando y trabajando para resolver".



Previamente, el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, aseguró hoy que el mundo está atravesando "tiempos complejos" ante la salida de la pandemia de covid-19, y que uno de los puntos claves hacia el futuro pasará por pensar una "nueva arquitectura financiera global" en la que organismos multilaterales como el FMI adopten "una mayor flexibilidad en cuanto a plazos e interés que cobra" por sus créditos a países.



"La Argentina ha requerido un aporte de US$ 44.000 millones del Fondo y precisa una mayor flexibilidad de instrumentos de liquidez, pero también dentro del esquema de facilidades extendidas o de 'stand by' en cuanto a los plazos y de las tasas de interés que cobra", afirmó durante el cierre de las Jornadas que organiza el BCRA.